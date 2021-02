Đặc sản thịt trâu ba miền, “xứng tầm” chọn ăn dịp Tết

Thịt trâu gác bếp. Thịt trâu gác bếp là món ăn đặc sản vùng Tây Bắc. Để có được miếng thịt trâu khô đúng chuẩn, đồng bào dân tộc phải chuẩn bị trước từ 8 tháng đến 1 năm. Không phải tất cả phần thịt trên con trâu đều có thể làm thịt gác bếp. Người dân nơi đây chỉ lấy phần bắp ngọt dai của những chú trâu thả rông trên các sườn đồi. Sau khi được ướp với những gia vị sẵn có của đại ngàn Tây Bắc như hạt dổi, hạt sẻn, mắc khén, ớt khô... thịt trâu được treo lên gác bếp. Hơi nóng tỏa đều đều từ bếp sẽ giúp dải thịt quyện hơi khói khô lại. Đặc sản thịt trâu gác bếp Tây Bắc có vị khác biệt so với thịt trâu sản xuất đại trà. Miếng thịt đặc biệt ngọt thơm, mang đậm phong vị núi rừng với hình thức bên ngoài khô đanh, màu nâu thẫm nhưng bên trong vẫn hồng hào, tươi đỏ. Trong khi đó, thịt khô thương phẩm ngoài khô trong ướt, một vài lần đập chày là vỡ vụn. Thớ bên trong trắng bở chứ không hồng dai do được hấp trước khi hun để nhanh chóng xuất lò.Trâu nướng lá lốt. Nếu như miền Bắc có trâu gác bếp thì người miền Trung lại tự hào với món trâu nướng. Khi chế biến, trâu sẽ được lọc thịt, thái nhỏ rồi đem cuốn với lá lốt nướng. Có nhiều cách để nướng thịt trâu. Người dân nơi đây có thể cuốn thịt trâu vào que tre, trúc hoặc kẹp thịt vào vỉ để nướng trên than hồng. Sự hòa quyện của thịt trâu, lá lốt, khói than cùng các gia vị tẩm ướp sẵn khiến miếng chả tỏa mùi thơm lừng, ngon miệng không kém bất cứ thứ sơn hào hải vị nào. Thịt trâu nhúng mẻ. Ở miền Nam, món thịt trâu nhúng mẻ chua lại rất được ưa thích. Món ăn ngon và lạ miệng, mang nét đặc trưng của miền sông nước. Khi chế biến, người nấu sẽ dùng thịt trâu tươi xắt ngang thớ, ướp sả, tỏi, ớt bằm nhuyễn, thêm muối, đường, bột ngọt. Đặc biệt, nguyên liệu cơm mẻ là thứ không thể thiếu. Tiếp đó, đặt lẩu nước trên bếp than, lấy vợt lọc kỹ cơm mẻ, bỏ xác. Nêm gia vị vừa ăn là hoàn thành phần nước lẩu chua dịu đê mê. Khi ăn, cùng với các loại rau, nước chấm cơm mẻ chua ngọt, miếng thịt như hòa tan trong miệng, thấm đều vị ngọt, cay thơm mà mềm ngon hấp dẫn. Ảnh: Internet. Mời quý độc giả theo dõi video: Lạp xưởng Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc

Thịt trâu gác bếp. Thịt trâu gác bếp là món ăn đặc sản vùng Tây Bắc. Để có được miếng thịt trâu khô đúng chuẩn, đồng bào dân tộc phải chuẩn bị trước từ 8 tháng đến 1 năm. Không phải tất cả phần thịt trên con trâu đều có thể làm thịt gác bếp. Người dân nơi đây chỉ lấy phần bắp ngọt dai của những chú trâu thả rông trên các sườn đồi. Sau khi được ướp với những gia vị sẵn có của đại ngàn Tây Bắc như hạt dổi, hạt sẻn, mắc khén, ớt khô... thịt trâu được treo lên gác bếp. Hơi nóng tỏa đều đều từ bếp sẽ giúp dải thịt quyện hơi khói khô lại. Đặc sản thịt trâu gác bếp Tây Bắc có vị khác biệt so với thịt trâu sản xuất đại trà. Miếng thịt đặc biệt ngọt thơm, mang đậm phong vị núi rừng với hình thức bên ngoài khô đanh, màu nâu thẫm nhưng bên trong vẫn hồng hào, tươi đỏ. Trong khi đó, thịt khô thương phẩm ngoài khô trong ướt, một vài lần đập chày là vỡ vụn. Thớ bên trong trắng bở chứ không hồng dai do được hấp trước khi hun để nhanh chóng xuất lò. Trâu nướng lá lốt. Nếu như miền Bắc có trâu gác bếp thì người miền Trung lại tự hào với món trâu nướng. Khi chế biến, trâu sẽ được lọc thịt, thái nhỏ rồi đem cuốn với lá lốt nướng. Có nhiều cách để nướng thịt trâu. Người dân nơi đây có thể cuốn thịt trâu vào que tre, trúc hoặc kẹp thịt vào vỉ để nướng trên than hồng. Sự hòa quyện của thịt trâu, lá lốt, khói than cùng các gia vị tẩm ướp sẵn khiến miếng chả tỏa mùi thơm lừng, ngon miệng không kém bất cứ thứ sơn hào hải vị nào. Thịt trâu nhúng mẻ. Ở miền Nam, món thịt trâu nhúng mẻ chua lại rất được ưa thích. Món ăn ngon và lạ miệng, mang nét đặc trưng của miền sông nước. Khi chế biến, người nấu sẽ dùng thịt trâu tươi xắt ngang thớ, ướp sả, tỏi, ớt bằm nhuyễn, thêm muối, đường, bột ngọt. Đặc biệt, nguyên liệu cơm mẻ là thứ không thể thiếu. Tiếp đó, đặt lẩu nước trên bếp than, lấy vợt lọc kỹ cơm mẻ, bỏ xác. Nêm gia vị vừa ăn là hoàn thành phần nước lẩu chua dịu đê mê. Khi ăn, cùng với các loại rau, nước chấm cơm mẻ chua ngọt, miếng thịt như hòa tan trong miệng, thấm đều vị ngọt, cay thơm mà mềm ngon hấp dẫn. Ảnh: Internet. Mời quý độc giả theo dõi video: Lạp xưởng Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc