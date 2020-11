Đặc sản kinh dị, dậy mùi tất thối người Nigeria ăn mãi

Iru có thành phần chính làm từ một loại đậu được trồng ở đất nước Nigeria. Loại đậu này chứa nhiều protein và carbohydrate. Sau khi được lên men, Iru được đánh giá tốt hơn cho sức khỏe nhờ giảm được lượng đường có hại, tăng các axit amin có lợi, giàu chất béo tốt, protein và canxin. Có hai loại Iru phổ biến là Iru Woro và Iru Pete. Ở đó, Iru Pete nổi tiếng thế giới như một đặc sản kinh dị, bốc mùi khó ngửi. Dù dậy mùi tất thối song đặc sản bốc mùi Iru lại không hề bị “lạnh nhạt”. Nó được nhiều người lựa chọn làm gia vị cho các món súp ăn hàng ngày như okro, Ewedu, ogbono... Đôi khi, người ta có thể nêm chút Iru vào trong các món hầm để thức ăn có được hương vị đậm đà hơn. Iru có hương vị cay nồng, mùi nồng nặc như là tất thối để lâu ngày. Mùi hương khó chịu này bắt nguồn từ chất tannin hình thành trong quá trình lên men đậu. Iru được bày bán dưới dạng sấy khô vo thành bánh hoặc để “tươi”. So sánh hai loại này, người dân Nigeria cho rằng loại Iru sấy khô có mùi hôi “bớt ám ảnh” hơn so với loại tươi. Tuy nhiên, mùi vị của nó sẽ được khôi phục khá nhiều nếu như được chiên trong chảo ngập dầu ăn. Không hề “khó chiều” đặc sản Iru có thể bảo quản bằng nhiều cách khác nhau. Người ta có thể sấy khô hoặc để trong tủ lạnh ăn dần. Trường hợp sợ mất mùi đặc trưng, Iru sẽ được bảo quản trong lớp lá moi – một loại lá có hình dạng tương tự như lá chuối. Mời độc giả xem video: Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương. Nguồn: VTV1.

Iru có thành phần chính làm từ một loại đậu được trồng ở đất nước Nigeria. Loại đậu này chứa nhiều protein và carbohydrate. Sau khi được lên men, Iru được đánh giá tốt hơn cho sức khỏe nhờ giảm được lượng đường có hại, tăng các axit amin có lợi, giàu chất béo tốt, protein và canxin. Có hai loại Iru phổ biến là Iru Woro và Iru Pete. Ở đó, Iru Pete nổi tiếng thế giới như một đặc sản kinh dị, bốc mùi khó ngửi. Dù dậy mùi tất thối song đặc sản bốc mùi Iru lại không hề bị “lạnh nhạt”. Nó được nhiều người lựa chọn làm gia vị cho các món súp ăn hàng ngày như okro, Ewedu, ogbono... Đôi khi, người ta có thể nêm chút Iru vào trong các món hầm để thức ăn có được hương vị đậm đà hơn. Iru có hương vị cay nồng, mùi nồng nặc như là tất thối để lâu ngày. Mùi hương khó chịu này bắt nguồn từ chất tannin hình thành trong quá trình lên men đậu. Iru được bày bán dưới dạng sấy khô vo thành bánh hoặc để “tươi”. So sánh hai loại này, người dân Nigeria cho rằng loại Iru sấy khô có mùi hôi “bớt ám ảnh” hơn so với loại tươi. Tuy nhiên, mùi vị của nó sẽ được khôi phục khá nhiều nếu như được chiên trong chảo ngập dầu ăn. Không hề “khó chiều” đặc sản Iru có thể bảo quản bằng nhiều cách khác nhau. Người ta có thể sấy khô hoặc để trong tủ lạnh ăn dần. Trường hợp sợ mất mùi đặc trưng, Iru sẽ được bảo quản trong lớp lá moi – một loại lá có hình dạng tương tự như lá chuối. Mời độc giả xem video: Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương. Nguồn: VTV1.