Đặc sản Gia Lai “ngon lạ độc” khó nơi nào có được

Bún mắm cua: Nói đến đặc sản Gia Lai thì chắc chắn không thể nào không nói đến món bún mắm cua. Đây là một món ăn khá đặc biệt bởi cái mùi là lạ của nó. Khi mới ngửi bạn sẽ có cảm giác khó ăn tuy nhiên khi đã thử ăn rồi thì chắc chắn bạn sẽ thấy thích mê với hương vị tuyệt vời. Món ăn này tuy dân dã nhưng cách chế biến thì lại rất kỳ công và tỷ mỉ. Nó gồm nhiều loại nguyên liệu khác nhau như: cua đồng, thịt ba chỉ, măng, nem, da lợn chiên giòn, bánh phồng tôm, bún cùng nhiều loại gia vị cần thiết khác. Muối kiến vàng: Có lẽ chỉ có đến Gia Lai bạn mới có cơ hội được nếm thử loại muối độc nhất vô nhị này. Đây là một loại muối vô cùng đặc biệt được chế biến từ loại kiến vàng tại vùng Ayun Pa, Krong Pa, tỉnh Gia Lai. Kiến sau khi được bắt từ trong rừng sâu về sẽ được đem rang qua và giã cùng với ớt cay. Ngoài ra người ta sẽ có thêm một số loại lá rừng, muối hột. Bún mắm nêm: Đây là món ăn dân dã của người dân phố núi Pleiku. Thành phần món ăn đơn giản với bún và mắm cùng một ít rau sống. Đơn giản là thế, nhưng với những người đã một lần thưởng thức món ăn này sẽ không thể quên được hương vị thơm ngon, đậm đà mà nó mang lại. Phở khô: Một trong những món đặc sản độc đáo của Gia Lai mà bạn nên thưởng thức đó chính là món phở khô. Món ăn này còn có một tên gọi khác là phở hai tô. Sở dĩ nó được gọi như vậy là khi thưởng thức món phở này, phần nước dùng và phần phở sẽ được chia làm hai tô khác nhau chứ không được chan vào một tô như những loại phở khác. Cơm lam hay còn có một tên gọi khác là cơm nướng ống. Đây là một món ăn khá nổi tiếng của các tỉnh vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam. Và cơm lam cũng được xem là một trong những món đặc sản Gia Lai nổi tiếng nhất được rất nhiều người yêu thích. Món ăn này có cách làm khá là đơn giản. Chỉ cần có một chiếc ống nứa được bịt kín hai đầu sau đó cho gạo nếp nương đã được ngâm vào bên trong. Tiếp đến người ta đem ống nước đã có gạo bên trong này nướng trên bếp lửa. Mật ong rừng Gia Lai: Mật ong rừng là một loại đặc sản phổ biến của các tỉnh vùng núi cao và tại Gia Lai cũng vậy. Đất đai tại Gia Lai rất màu mỡ nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây cối và các loài hoa phát triển. Vào mỗi mùa hoa nở sẽ thu hút rất nhiều ong về làm tổ và hút mật. Bò một nắng: Bò ở Gia Lai nuôi thả tự do nên thịt đặc biệt dai và ngọt thơm. Thay vì phơi khô hoàn toàn, thịt bò chỉ phơi qua một nắng cho khô vừa đủ, khi ăn phải nướng lại trên than hồng, còn nếu mua về nhà bạn có thể nướng lại bằng lò vi sóng. Măng rừng cũng là đặc sản nổi tiếng của phố núi Gia Lai. Vào mùa mưa, măng mọc dại nhiều, tươi non. Chúng được hái về, làm sạch và ngâm cùng ớt và tỏi, thêm muối và đường cho đậm vị. Măng chua ăn trong bữa cơm hoặc ăn cùng các loại bún, phở, miến cũng thật tuyệt hảo. Vị chua tự nhiên của măng, cay của ớt, thơm nồng của tỏi kích thích cả vị giác lẫn khứu giác. Gỏi lá: Không riêng gì Gia Lai, gỏi lá là đặc sản của núi rừng Tây Nguyên nói chung. Lá rừng là tài nguyên vô tận rừng núi đại ngàn nên một món ăn kết hợp đầy đủ các hương vị lá sẽ là ấn tượng mạnh với du khách. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

