Đặc sản độc đáo nên thử khi du lịch Mộc Châu dịp 30/4

Bê chao: Đây là đặc sản độc đáo của Mộc Châu nổi tiếng số một. Thịt bê non được xắt thành từng miếng nhỏ, đem ướp với gia vị rồi chao qua lớp dầu sôi. Thành quả thu được là đĩa thịt bê chao vàng ươm, nghi ngút khói. Khi ăn thịt mềm, vị ngọt, không ngấy, da giòn và có mùi thơm hấp dẫn. Ảnh: Internet. Cá suối: Món cá suối Mộc Châu có nguyên liệu là những chú cá suối có mình và miệng tròn vo, thân hình bé như ngón tay được đánh bắt đem về chiên vàng hoặc kẹp vào thanh tre đem nướng trên bếp than hồng. Khi cá chín có mùi thơm của thịt, lớp thịt chín vàng và ngọt. Cá nướng được chấm với nước mắm ăn cả đầu lẫn xương nhai giòn tan. Ảnh: Internet. Ốc đá: Món ngon ở Mộc Châu này thường chỉ xuất hiện từ tháng 4 đến cuối tháng 8. Ốc đá có mình dẹp, to trung bình bằng hai đốt ngón tay, miệng loe ra có màu trắng sữa. Ốc được chế biến đơn giản như luộc ăn chấm với nước chấm xả ớt. Ảnh: Toidi. Nậm Pịa: Đây là món đặc sản của vùng cao nhưng không phải thực khách nào cũng dám thử. Nguyên liệu để tạo ra nậm pịa bao gồm: tiết đông, thịt, sụn, đuôi, bạc nhạc, lòng, dạ dày, gan và phần ruột non có chứa phân non của bò hoặc dê được nấu nhừ sền sệt. Chính vì vậy, nó có mùi rất đặc trưng. Ảnh: Dulichmocchau. Thịt trâu gác bếp: Đây là món đặc sản của người Thái đen trên mảnh đất Mộc Châu được làm từ thịt của những chú trâu, bò chăn thả tự do trên cao nguyên. Thịt được cắt thành miếng to đem ướp qua gia vị như: ớt, gừng, đặc biệt là mắc khén đem để lên gác bếp. Thịt được làm chín bởi khói bếp và hơi nóng từ bếp tỏa ra. Ảnh: Blogdacsanvietnam. Xôi ngũ sắc là món ăn đậm chất văn hóa của người dân tộc Dao và đây cũng là một món ăn lý tưởng khi bạn đến Mộc Châu.. Xôi được làm từ gạo nếp thơm dẻo, trộn với các loại lá cây khác nhau tạo ra màu đen, đỏ, vàng, tím, cam…Ảnh: Internet. Cải mèo ở Mộc Châu: Loại rau này được trồng quanh năm. Lúc đầu ăn ngăm đắng nhưng càng ăn lại càng thấy ngọt và giòn. Cải mèo được chế biến thành nhiều món khác nhau như: luộc chấm xì dầu, nấu canh, nhúng lẩu hoặc xào tỏi cùng thịt bò, thịt gà…Ảnh: Internet. Cá hồi: Đến với Mộc Châu bạn có thể thưởng thức món đặc sản cực ngon bổ là cá hồi. Thực ra, cá hồi là đặc sản mới xuất hiện ở Mộc Châu vài năm nay với nhiều cách chế biến như gỏi, xông khói, chả, chiên, lẩu... rất thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Ngon nhất là món gỏi cá hồi ăn kèm với rau cải, gừng, xoài xanh, lá chua chấm xì dầu. Ảnh: Cattour. Khoai sọ mán: Đây là đặc sản của người Dao ở Mộc Châu. Khoai củ to, ruột vàng ươm, ninh chóng nhừ, khi chín màu vàng ươm như mỡ gà nhưng không bở tung, ăn vào vừa dẻo vừa thơm. Khoai sọ mán có thể chế biến thành nhiều món nhưng ngon nhất là nấu canh xương. Ảnh: Dulichmocchau. Sữa Mộc Châu: Các sản phẩm từ sữa như sữa chua, sữa tươi, váng sữa, bánh sữa… là những thứ du khách hay mua về làm quà. Mỗi sản phẩm sữa Mộc Châu đều mang hương vị đặc trưng riêng, thơm ngon, bổ dưỡng được lấy từ sữa của giống bò sữa Hà Lan trên những thảo nguyên Mộc Châu. Ảnh: dacsanmocchau. Dâu tây: Đến Mộc Châu bạn đừng quên dành thời gian đi thăm những vườn dâu tây trĩu quả ở đoạn gần đồi thông bản Áng. Dâu tây là thứ quả mới được trồng thử nghiệm ở Mộc Châu khoảng chục năm trở lại đây nhưng đã trở thành thương hiệu có tiếng trong lòng người tiêu dùng bởi hương vị thơm ngon đặc biệt. Ảnh: Emdep. Chè xanh: Những đồi chè xanh trải dài ngút tầm mắt ở Mộc Châu không chỉ tạo nên cảnh đẹp cho du khách đến tham quan, chụp ảnh kỷ niệm, hơn 3000 ha trồng chè ở Mộc Châu còn mang đến giống chè ngon đặc sản. Những giống chè đặc sản ngon nức danh như San Tuyết, Bát Tiên, Ô Long... đều góp mặt trên vùng chè này. Ảnh: Phunuvietnam. Video "Nhót xanh cuốn bắp cải chấm chẳm chéo". Nguồn: Đặc sản Tây Bắc.

