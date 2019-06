Đã sang U40, Yoo In Na vẫn ăn mặc thời thượng và gợi cảm vô cùng

Yoo In Na sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, thon gọn, eo con kiến. Để phô diễn những đường cong gợi cảm của mình, cô chọn cách ăn mặc thời thượng, quyến rũ. Diễn viên Yoo In Na luôn biết khai thác thế mạnh ngoại hình trong cách lựa chọn trang phục. Người đẹp nổi bật trong chiếc váy đỏ cùng làn da trắng sứ không tỳ vết. Cô nàng được đánh giá cao bởi gu thời trang trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 37. Yoo In Na thường khoe thân hình chuẩn "đồng hồ cát" với vòng 1, vòng 3 nảy nở, eo thon gọn thu hút nhiều fan hâm mộ. Tham dự sự kiện, mỹ nhân gợi cảm diện váy trắng ren nửa kín nửa hở nhưng vô cùng thanh lịch và nổi bật. Nữ diễn viên sinh năm 1982 là gương mặt nổi bật trên các trang bìa tạp chí, cũng như tại các sự kiện mà cô tham gia. Yoo In Na hoá thành quý cô sang trọng trong chiếc váy cúp ngực đen có phần đính đá tinh tế ngay eo.



Thời trang thảm đỏ quyến rũ và tinh tế của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen. Lựa chọn trang phục có gam màu trung tính nên Yoo In Na đặc biệt lựa chọn các thiết kế vừa vặn, tôn dáng và phụ kiện phù hợp để tạo điểm nhấn. Nữ diễn viên thường ưu ái chọn túi xách hoặc giày có gam màu nổi bật hơn tổng thể trang phục. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

