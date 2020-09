Cựu tiếp viên “đại gia Lexus LX 570” từng tán tỉnh có gu thời trang nóng bỏng

Giữa lúc mạng xã hội đang ngập tràn những bài chia sẻ về vụ việc thì Vũ Ngọc Châm – quán quân The look 2017, đã đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân tiết lộ mình từng được "đại gia đi Lexus" theo đuổi nhưng anh ta không hề lọt vào mắt xanh của cô vì tính tình đồng thời lên tiếng phê phán hành động vũ phu với vợ của "đại gia". Vũ Ngọc Châm, sinh năm 1992, trước khi trở thành quán quân của cuộc thi The look 2017 thì cô từng là một nữ tiếp viên hàng không của một hãng hàng không Hàn Quốc. Cô gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp, chiều cao nổi bật và gu thời trang nóng bỏng. Cựu tiếp viên hàng không có cách ăn mặc phóng khoáng, trẻ trung và rất thời thượng. Ngọc Châm khá táo bạo với style mặc áo phanh ngực không nội y. Trước đây, Vũ Ngọc Châm được biết đến với hình ảnh nữ tính, thanh lịch nhưng giờ đây, cô như "lột xác" hoàn toàn. Thời gian gần đây, Vũ Ngọc Châm chuyển hướng sang phong cách gợi cảm, nóng bỏng. Cô thường xuyên xuất hiện với những trang phục khoe vòng một. Sự thay đổi này khiến Ngọc Châm vướng vào tin đồn nâng ngực. Sau khi trùng tu vòng 1 có thể thấy cô nàng ngày càng ăn mặc sexy, táo bạo hơn hẳn. Với lợi thế gương mặt xinh đẹp, sang chảnh, style gợi cảm quyến rũ của Vũ Ngọc Châm cũng trở nên kiêu kỳ hơn rất nhiều. Người đẹp 9X khá chuộng các mẫu trang phục khoe vòng một lấp ló. Mỹ nhân sinh năm 1992 táo bạo với chiếc corset cúp ngực khoe vòng một nóng bỏng. Ảnh: FBNV. Mời độc giả theo dõi video "Xu hướng Monochrome mặc đơn sắc". Nguồn: VTV.

