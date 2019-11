Cuối thu đi Ba Vì ngắm hoa dã quỳ, đừng quên thưởng thức các món đặc sản này

Sữa tươi, sữa chua: Thời điểm hiện tại, nếu lên Ba Vì, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn hoa dã quỳ tuyệt đẹp. Ngoài ra, Ba Vì còn có những trang trại sữa với quy mô lớn và hiện đại, mô hình chăn nuôi theo quy trình sản xuất nghiêm ngặt, vì thế sữa bò, sữa dê nuôi ở Ba Vì có hương vị thơm ngon đặc biệt. Uống ly sữa tươi ở đây, bạn cảm nhận rõ rệt vị béo, thơm, ngậy hay hơi gây đặc trưng của sữa.Bánh sữa: Cùng với các sản phẩm khác được chế biến từ sữa, bánh sữa Ba Vì cũng là một trong những món đặc sản nổi tiếng mà ai đặt chân đến vùng đất này cũng muốn được nếm thử. Vị thơm ngon, béo mềm của sữa, bơ cùng với hàm lượng dinh dưỡng cao từ sữa nguyên chất mang đến cảm giác thanh thanh vô cùng vừa miệng. Bê non: Một đặc sản đi cùng thương hiệu bò sữa Ba Vì là những trang trại nuôi bò và bê sạch sẽ. Đây chính là nguyên liệu tạo nên món bê thơm ngon bổ dưỡng. Nguyên liệu đơn giản nhưng với sự khéo léo đã tạo nên món ăn tuyệt vời. Bê non Ba Vì có thể làm được rất nhiều món ngon như tái Bê, hay những món xào với những nguyên liệu khá đơn giản. Hiếm ai đến Ba Vì có thể khước từ sự mời gọi của món đặc sản vùng núi đồi này.Gà đồi Ba Vì: Với lợi thế có nhiều vùng gò đồi và núi thấp, ở Ba Vì hiện nay có rất nhiều các trang trại nuôi gà đồi. Gà đồi ở Ba Vì được nuôi dưỡng trong điều kiện khí hậu lý tưởng, theo phương pháp chăn thả tự do trong vườn, nên thịt gà chắc, thơm và ngon. Gà đồi Ba Vì được chế biến thành rất nhiều cá món khác nhau như: gà tần, gà luộc, gà rang xả ớt, lẩu gà, nộm gà. Các quán gà đồi thường nằm trên đường Đại Lộ Thăng Long hoặc gần đường 32. Cá sông Đà: Từ lâu, cá sông Đà đã trở thành một trong những món đặc sản của Ba Vì. Những con cá lăng, cá ngạnh, cá chiên được câu ở dưới sông Đà nhẹ thì cũng phải vài ký, may mắn hơn thì có con nặng đến cả chục kg. Cá sông được chế biến thành các món khác nhau như Cá nheo ôm chuối đậu, cá ngạnh rán, canh cá Lăng phảng phất hương vị của miền sông nước Đà Giang luôn hấp dẫn thực khách. Các món cá sông Đà thường được bán ở Ao Vua, Khoang xanh Suối tiên, Đầm Long… Thịt lợn rừng: Được thiên nhiên ban tặng cho những dãy núi hùng vĩ nên thịt các loại thú rừng cũng rất được ưa chuộng ở Ba Vì. Các loại thịt chim như trĩ, gà gô hoặc nhím, cầy… Thịt thú rừng thường được bán ở các nhà hàng cạnh các điểm du lịch ở Ba Vì. Thịt đà điểu: Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Vì đã hình thành nhiều nhóm hộ chuyên nuôi Đà Điểu lấy thịt và trứng để cung ứng cho thị trường nội đô và các vùng phụ cận đặc biệt với món giò Đà Điểu chất lượng thơm ngon, đảm bảo đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Trở thành đặc sản trên hành trình về du lịch Ba Vì của nhiều du khách. Thịt đà điểu mua về có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Xôi nếp nương ở Ba Vì được đồ cũng rất công phu, gạo để đồ xôi phải được ngâm nhiều giờ trước khi đồ xôi để cho xôi không bị sượng. Để có được đĩa xôi mềm dẻo không dính tay thì người dân nơi đây phải đồ qua hai lần đồ thì mới dẻo và xôi được chín hoàn toàn bằng hơi. Sau khi đồ xôi lần đầu thì người ta lấy xôi ra trải ra cho đều để một lúc rồi người ta lại cho vào chõ và được đồ lại lần hai, đồ xôi như vậy thì xôi sẽ chín rất đều. Rau rừng: Ba Vì là nơi cung cấp các loại rau rừng, ăn vừa ngon vừa lạ như rau Tầm Bóp, rau Chin xào tỏi hoặc nấu canh. Hoa chuối rừng nộm, hoa chuối nấu canh với rau cải chua…Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô" Nguồn: VTC.

