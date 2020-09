Cuối tháng cô hồn, ăn ngay 5 món “giải đen” này cầu may tháng mới

Mực: Từ lâu người Việt đã quan niệm "đen như mực". Do đó, mực là món ăn đại kỵ vào những ngày đầu tháng. Tuy nhiên, đây lại là món "giải đen" được nhiều người lựa chọn vào dịp cuối tháng hoặc cuối năm để xả xui. Trứng vịt lộn: Dân gian quan niệm, trứng vịt lộn là món ăn giúp xả xui, mang lại may mắn cho con người. Khi gặp điều không may, người ta thường ăn trứng vịt lộn theo số lẻ. Nghĩa là chỉ ăn 1, 3 hoặc 5 quả trứng. Sau khi ăn xong phải bóp nát vỏ trứng hoặc để xuống đất và dùng chân giẫm nát. Cách làm này sẽ thổi bay hết mọi xui xẻo. Nguyên nhân của việc làm này rất đơn giản. Nó bắt nguồn từ tên gọi của món ăn. Người Việt cho rằng chữ "lộn" trong trứng vịt lộn sẽ giúp đảo ngược tình thế, biến nguy nan thành bình an. Cũng chính vì lý do này, nhiều gia đình có thói quen ăn trứng vịt lộn vào ngày cuối cùng của năm mới để giải đen. Thịt vịt: Người Việt quan niệm, ăn thịt vịt đầu tháng sẽ mang lại những điều không may. Tuy nhiên, ngày cuối tháng, đặc biệt là những ngày cận Tết, đây lại là món ăn giải đen được nhiều người lựa chọn. Canh mướp đắng: Mướp đắng thường được dùng làm các món ăn giải nhiệt. Trong tiếng miền Nam, mướp đắng được gọi là khổ qua. Do đó, người dân miền trong thường ăn canh mướp đắng nhồi thịt với ý nghĩa những điều khô cực của hôm nay sẽ qua đi, may mắn, hạnh phúc sẽ đến. Thịt chó: Đây là món ăn đầu bảng trong quan niệm giải đen của người Việt. Thường những món ăn giúp giải đen này người ta tránh ăn vào thời điểm đầu năm, đầu tháng, tuy nhiên, thịt chó là lựa chọn số 1 trong việc xả xui cuối tháng. Giả cầy: Món ăn làm từ móng giò, thêm chút giềng, mẻ, mắm tôm... để cho ra hương vị như món làm từ thịt chó. Món này được ăn để giải đen cho những người không ăn được món thịt chó. Món ăn từ đậu đỏ: Theo quan niệm dân gian, đậu đỏ là món ăn mang lại may mắn. Do đó, ăn đậu đỏ vào những ngày cuối tháng là cách để giảm bớt những điều không may, tăng thêm may mắn được nhiều người áp dụng. Bạn có thể ăn các món xôi đậu đỏ, chè đậu đỏ... để lấy may vào những ngày cuối tháng cô hồ này. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

