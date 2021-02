Cười "thả phanh" siêu phẩm gà cúng Rằm tháng Giêng phiên bản lỗi

Với quan niệm “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, vào ngày này, các gia đình Việt thường thành kính làm mâm cơm cúng gia tiên. Mâm cúng rằm tháng Giêng thường có cỗ mặn cúng gia tiên và cỗ chay cúng Phật. Với mâm cúng mặn, món quan trọng nhất trong mâm cỗ Rằm tháng Giêng là gà trống luộc. Món ăn được coi là vật cúng tế linh thiêng, đem lại may mắn cho gia đình. Thế nhưng nhìn những hình ảnh “hội đoảng” Ghét bếp không nghiện nhà chia sẻ, hiếm ai có thể nhịn cười. Dạo quanh hội, không khó để bắt gặp những đĩa gà cúng phiên bản lỗi như thế này. Không quá lời khi nói gà luộc được mệnh danh là một trong những món ăn gây “rạn nứt tình cảm gia đình” nhất với hội chị em. Một siêu phẩm gà cúng kiểu “bay lắc”. Những chú gà cúng vênh váo kiểu này liệu có tỏ được tâm thành của con cháu? Học người ta tạo thế gà quỳ và cái kết? Rút kinh nghiệm từ người đi trước, một thành viên “hội đoảng” nghĩ ra cách chằng buộc kỹ càng để tạo dáng cho chú gà cúng. Cái khó ló cái khôn. Một thành viên nhanh trí nghĩ cách tạo dáng chữa cháy cho gà cúng bằng băng dính chằng chịt. Chú gà luôn giữ tinh thần “lạc quan” dù vừa trải qua phen nước sôi lửa bỏng. Siêu phẩm gà cúng phiên bản lỗi chân co chân duỗi. Một chú gà luộc không thể “duyên dáng” hơn. Ảnh: FB Hội Ghét bếp, không nghiện nhà. Mời độc giả xem video: 6 món ăn vặt trong ngày Tết sẽ mang đến vận may mắn cả năm. Nguồn: Yannews.

