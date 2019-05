Cuộc điện thoại tiết lộ quá khứ sốc của vợ sắp cưới

Ngoài 30 tuổi mới có cô gái khiến tôi yêu say đắm và muốn cưới cô ấy về làm vợ. Vậy mà giờ đây tôi như bị đẩy xuống vực sâu vì sự lừa dối của em.

Vợ chưa cưới thua tôi 2 tuổi. Em sở hữu một gương mặt không quá xinh đẹp nhưng bù lại vóc dáng vô cùng cuốn hút. Những lần đi ăn uống, đi chơi cùng bạn bè tôi, em luôn khiến các chàng trai phải chú ý. Có được em, tôi cũng vô cùng hãnh diện.

Nửa năm trước, chúng tôi quen nhau qua một diễn đàn mạng. Nhìn thấy hình đại diện facebook của em khá xinh xắn nên tôi chủ động làm quen. Cách nói chuyện của em cũng khéo léo khiến tôi càng quyết tâm theo đuổi. Từ mạng ảo, chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài đời thật và phải lòng nhau ngay sau đó.

Ảnh minh họa.

Em đang làm nhân viên hành chính cho một công ty chuyên về thiết kế nội thất. Hiện người yêu tôi đang ở trọ chung với một cô bạn. Trong khi đó, tôi may mắn được bố mẹ hỗ trợ nên có nhà và xe riêng. Tôi đang làm việc cho một công ty về điện tử với mức lương khá ổn.

Trong quá trình tìm hiểu, em cũng chia sẻ với tôi gia cảnh của em không lấy gì làm khá giả. Bố mẹ em là nông dân ở một vùng quê nghèo. Dưới em còn 2 em trai, do không học hành đàng hoàng nay các em đều làm nghề tự do, mức lương bấp bênh. Cuộc sống gia đình em hiện vẫn phải do em trợ giúp phần nào.

Nghe em kể, tôi càng nể phục khả năng vươn lên của em. Từ một cô gái tỉnh lẻ, vẫn cố gắng tốt nghiệp một trường cao đẳng, tìm cho mình việc làm, hỗ trợ gia đình.

Bị hớp hồn bởi dáng vẻ cao ráo cũng như nghị lực của cô gái trẻ ấy, tôi đã ngỏ lời muốn em làm vợ mình chỉ sau nửa năm quen nhau. May mắn cho tôi, em cũng gật đầu chấp thuận. Tuy nhiên khi gặp em bố mẹ tôi không hẳn hài lòng.

Khi tôi hỏi ông bà có phải vì gia cảnh em khiến bố mẹ lo lắng, ông bà đều lắc đầu. Mẹ tôi nói, mẹ nhìn em có vẻ gì đó không thật và bà muốn tôi hãy tìm hiểu nhau thêm một thời gian. Nhưng tôi không muốn chờ đợi quá lâu.

Bởi tôi biết ngoài tôi, em còn rất nhiều chàng trai khác theo đuổi. Những lần đi cùng tôi, em vẫn có nhiều cuộc điện thoại tán tỉnh. Sợ tôi không vui, mỗi lần hẹn hò, em đều không nghe máy.

Tuần trước, chúng tôi đi tìm hiểu một số tiệm chụp ảnh cưới. Vì là việc trọng đại nên chúng tôi cẩn thận qua rất nhiều cửa hàng để xem xét, làm việc. Trong lúc đang chờ gặp chủ một studio, em đau bụng nên vào phòng vệ sinh. Tôi chờ ở ngoài và thấy điện thoại em đổ chuông. Ban đầu, tôi không để ý nhưng số điện thoại kia tiếp tục gọi đến không dứt. Tôi đành bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông vang lên: ‘Huệ Linh à? Còn đi khách không em?’. Tôi bảo anh ta nhầm máy, anh ta vẫn cố gắng hỏi lại: ‘Không phải số em Linh ngày xưa sinh viên trường… à?’. Tôi bảo không, anh ta mới chịu kết thúc cuộc điện thoại.

Khi em quay trở ra, tôi kể cho em nghe và còn đùa: ‘Ông nào nhầm máy mà duyên thế’ bởi người yêu tôi tên H. đâu phải Linh.

Tuy nhiên thái độ của em khi tôi nhắc đến cái tên Huệ Linh khiến tôi có chút gợn gợn trong lòng. Em tái mặt và đánh lảng sang chuyện khác.

Sau đó, chúng tôi vẫn đi xem ảnh cưới nhưng em bảo mệt và muốn tôi đưa về phòng nghỉ ngơi. Thái độ lạ của em càng khiến tôi lăn tăn. Tôi kể chuyện này cho một người bạn thân. Anh đang là giám đốc một công ty thám tử. Thấy tôi nhiều hoài nghi, anh nói sẽ giúp tôi tìm hiểu về bạn gái mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã cho tôi một kết quả mà tôi không bao giờ ngờ tới.

Đó là trước đây bạn gái tôi có quãng thời gian làm gái bao. Em lấy tên là Huệ Linh và hẹn hò với bất cứ người đàn ông nào từ ít tuổi hay hơn mình vài ba chục tuổi chỉ để có tiền.

Hoàn cảnh gia đình em khó khăn nhưng bố mẹ vẫn có thể lo cho em ăn học đầy đủ. Tuy nhiên muốn có tiền tiêu xài, ăn chơi, bạn gái tôi đã đi làm công việc đó. Thậm chí, em còn bị vợ của một trong những khách hàng đến tận phòng trọ để đánh ghen. Vì việc này em phải nhiều lần chuyển phòng mới thoát được đám người kia.

Sau lần đánh ghen thừa sống thiếu chết đó, em mới từ bỏ công việc trên. Em thay số điện thoại mới nhưng không hiểu sao một khách cũ của em vẫn tìm được số mới của em. Chính là người đàn ông đã gọi điện và tôi nghe máy ngày chúng tôi đang đi tìm tiệm chụp hình cưới.

Vậy mà trước mặt tôi em lại dựng nên câu chuyện đáng thương nhà nghèo phải đi làm thêm để trang trải học phí để khiến tôi động lòng. Em bất chấp mọi thứ để có tiền như vậy liệu em đến với tôi có phải vì tình cảm chân thật hay cũng chỉ vì tiền?

Ngày cưới không còn xa nhưng lòng tôi vô cùng rối bời. Lòng tôi còn thương em nhưng nghĩ lại quá khứ của em và những lời nói dối tôi lại không thể vượt qua. Tôi có nên hoãn cưới để tìm cho mình một câu trả lời chín chắn nhất?