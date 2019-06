Cục ATTP nói gì về sản phẩm Herbalife khiến cô gái Ấn Độ chết vì suy gan?

(Kiến Thức) - Trước thông tin cô gái 24 tuổi ở Ấn Độ tử vong do suy gan cấp tính sau khi uống Herbalife, Cục ATTP đã cho kiểm nghiệm một số sản phẩm Herbalife tại Việt Nam và thông tin cụ thể đến người tiêu dùng.

Theo thông báo từ Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, vừa qua trên một số báo nước ngoài và trang mạng đã đưa thông tin một cô gái tại Ấn Độ tử vong sau khi dùng một số sản phẩm Herbalife do chứa nhiều kim loại nặng và vi sinh vật vượt ngưỡng giới hạn.

Trước thông tin trên, để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam cũng như uy tín của doanh nghiệp, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã chỉ đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu ngẫu nhiên một số sản phẩm của Herbalife hiện đang lưu hành trên thị trường Việt Nam để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn như: kim loại nặng, vi sinh vật…

Bộ sản phẩm dinh dưỡng giảm cân của Herbalife

Chỉ tiêu an toàn sản phẩm trong ngưỡng cho phép…

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các chỉ tiêu an toàn của sản phẩm Herbalife được kiểm nghiệm đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy định của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng nhận được thông tin từ FDA Thái Lan khẳng định: Không có bằng chứng để kết luận về độ an toàn của các sản phẩm Herbalife nhập khẩu vào Thái Lan liên quan đến sự cố tại Ấn độ.

Các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu và sản xuất tại Việt Nam đều phải kiểm nghiệm và đăng ký bản công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông.

Trang PubMed.gov, Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (US National Library of Medicine) có đăng một báo cáo của Tạp chí Gan lâm sàng và Thực nghiệm về trường hợp cô gái 24 tuổi ở Ấn Độ tử vong do suy gan cấp tính sau khi uống liên tục 03 sản phẩm Herbalife trong khoảng thời gian 02 tháng để giảm cân.

An toàn vẫn hại gan, thận nếu cứ “vô tư” uống

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, các sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng như Herbalife dù có nguồn gốc tự nhiên, hay được khẳng định là an toàn, lành tính cũng không thể vô tư uống, nhất là khi sử dụng thay thế hoàn toàn cho các bữa ăn.

BS. Nguyễn Thị Thu Liễu, giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng- ĐH Y Hà Nội, cảnh báo, nếu hiểu thực phẩm chức năng là vô hại rồi sử dụng tràn lan, không kiểm soát, kéo dài liên tục thì ngoài việc tốn kém tiền bạc còn mang lại nhiều tác hại: làm rối loạn quá trình đồng hóa trao đổi chất trong cơ thể, do liên tục phải tiếp nhận dư thừa nhiều loại chất bổ và chất dinh dưỡng. Các chất này làm ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa và đào thải của cơ quan gan, thận trong cơ thể.

Đặc biệt, nếu chỉ sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng công thức và nhịn ăn để giảm cân thì hoàn toàn không nên. Tất cả các sản phẩm dinh dưỡng cũng như các loại thực phẩm chức năng nếu muốn sử dụng để giảm cân đều phải qua tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng cũng như các bác sĩ. Thực phẩm chức năng dù tốt đến đâu cũng không thể thay thế được nguồn dinh dưỡng tự nhiên từ gạo, thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh và quả chín.

Trong khi đó, các sản phẩm Herbalife được quảng cáo là những “hỗn hợp thay thế sử dụng như bữa ăn lành mạnh với đầy đủ dinh dưỡng và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể”. Để giảm cân, thực phẩm dinh dưỡng Herbalife được khuyên dùng thay thế cho bữa ăn sáng và tối (hai lần uống mỗi ngày) bao gồm thức uống Herbalife Formula 1 Nutritional Shake Mix (thức uống dinh dưỡng công thức) kết hợp với Herbalife Personalized Protein Powder (bột protein).

Theo BS. Nguyễn Thị Thu Liễu, nhu cầu protein thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào lứa tuổi, trọng lượng, giới, tình trạng sinh lý như có thai, cho con bú, hoặc bệnh lý. Theo khuyến cáo của Viện dinh dưỡng, đối với người trưởng thành nhu cầu thực tế về protein là 1,25g/kg cân nặng/ ngày ; năng lượng do protein cung cấp là 12-14% và phải cân đối giữa protein động vật và thực vật trong khẩu phần, cụ thể protein động vật nên chiếm khoảng 30-50% tổng lượng protein.

BS. Liễu khẳng định, bột protein của Herbalife thành phần chủ yếu là protein thực vật, protein đậu nành (theo quảng cáo) nếu chỉ sử dụng loại protein này thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn tối thì khẩu phần ăn chưa hợp lý và bất cân đối.

Tốt nhất, muốn giảm cân an toàn và hiệu quả cần phải thay đổi chế độ ăn cân đối, hợp lí kết hợp với tăng cường các hoạt động thể lực hàng ngày với mục tiêu tạo ra được sự thiếu hụt giữa năng lượng tiêu hao và năng lượng ăn vào.

