Cục An toàn thực phẩm cảnh báo 7 sản phẩm chứa chất cấm

Theo thông tin từ Cục ATTP, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) thông báo về việc phát hiện các chất cấm có trong một số loại thực phẩm bán tại Singapore. Cục An toàn thực phẩm ngay lập tức đã tiến hành rà soát nội bộ và kết quả là: Từ tháng 9/2014 đến nay, các sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

Thông tin sản phẩm thực phẩm chứa chất cấm, cụ thể như sau:

1. Kẹo Hamer Candies, có thành phần Malt, Brown sugar, Coffee, Pomegranade, Ginseng Extract, Hydrolysed Protein, Enzymes, Cynomorium, Songaricum, Polusaccharides. Không có thông tin nhà sản xuất/ phân phối. Sản phẩm bị phát hiện chứa chất cấm N-desmethyl Tadalafil.2. Gói bột Coco Curv, có thành phần Cocoa powder, Fructose, Non dairy cream, Hoodia, Guarana, Aloe vera. Không có thông tin nhà sản xuất/ phân phối. Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine (14,92mg/gói)3. Choco Fit, dạng gói, có thành phần Cocoa powder, Non dairy creamer, Fructose, Hoodia, Guarana, Aloe vera. Sản phẩm của nhà sản xuất Body Perfector Resources, P.O Box 6243, Persiaran Dato Menteri, 40000 Shah Alam, Selangor. Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine.4. Gói bột Nutriline Thinsline 15g, có thành phần Semen Coicis, Soy Protein, Acaiberry, Spirulina, Garcenia, Rhizoma Alismatis. Sản phẩm được phân phối bởi Nutriline Concept Sdn. Bhd. Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine hàm lượng 14mg/gói và 11,12mg/gói.5. Gói bột Nutriline Cleansline 10g, có thành phần Psylium husk, lotus leaf, lemon, citric acid, maltodextrin, chlorophill, fructose, hawthornberry, amylase, protease, lipase, lactase, cellulose. Sản phẩm được phân phối bởi Nutriline Wellness S Bhd. (nhà buôn), và Nutriline Concept Sdn. Bhd. (nhà bán lẻ). Sản phẩm bị phát hiện chứa Sennosides hàm lượng 11,84mg/gói và 8,29mg/gói.6. Gói bột Wholly Fitz PASSION LEMON TEA with Guarana Powder and Hoodia Gordonii Extract, loại 15g, có chứa thành phần Passionfruit Juice Powder, Lemon Juice powder, fructooligosaccharides, Instant Tea Extract, Citric Acid, Guarana Powder, Hoodia Gordonii Extract, Green Coffee Bean Extract and Citrus Aurantium Extract. Contains acidity regulator as permitted food conditioner. Không có thông tin nhà sản xuất/ phân phối .Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine 14,62mg/gói và 13,14mg/gói.