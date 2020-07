COVID-19: Hơn 1.000 F liên quan bệnh nhân 416, trong đó 288 F1

Sáng 25/7/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố kết quả xét nghiệm chuyên sâu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định bệnh nhân 416 dương tính với SARS-COV-2. Đến thời điểm hiện tại, thông tin từ Bộ Y tế cho biết đã xác định có 1.079 người đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 thứ 416. Trong đó có 288 người tiếp xúc gần (F1).

Trong số 288 F1 này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã lấy 175 mẫu bệnh phẩm để tiến hành xét nghiệm. 107 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết tại khách sạn For you, nơi bệnh nhân 416 đến dự đám cưới, cơ quan chức năng đã xác định khoảng 200 người tiếp xúc gần. Hơn 900 trường hợp có tiếp xúc gần ở Bệnh viện C Đà Nẵng đã được phong tỏa, cách ly tại chỗ.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nếu tiếp tục mở rộng, số lượng F1 sẽ lên đến khoảng 500 người. Ông Thơ đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra các khu ký túc xá để đảm bảo điều kiện cách ly cho toàn bộ F1. “Theo chỉ đạo của Thủ tướng, toàn bộ F1 phải được cách ly tập trung, do đó, cần chuẩn bị kỹ và đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất để tiếp nhận, cách ly an toàn. Nếu mở rộng diện xét nghiệm, chưa biết điều gì xảy ra và diện cách ly tập trung sẽ tương đối nhiều. Ngoài ký túc xá, các vị trí khác phải rà soát ngay", ông Thơ chỉ đạo.

Bệnh nhân số 416 là nam, 57 tuổi, thường trú tại tổ 51, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ngày 17/7/2020 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, đến ngày 20/7/2020 nhập viện Bệnh viện C Đà Nẵng với triệu chứng sốt nhẹ, chụp XQ có tổn thương phổi dạng viêm, bệnh nhân đang thở máy do suy hô hấp, hiện đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin người nhà, trong vòng 01 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở tại TP Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh, hàng ngày ít đi xa khỏi khu vực lưu trú, chỉ ở nhà trông cháu ngoại, giao tiếp với hàng xóm xung quanh, không tiếp xúc với người lạ.

Bệnh nhân có đến Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, và khoa Can thiệp tim mạch - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) để chăm sóc mẹ đang nằm viện.

Bệnh nhân có đi đám cưới cháu ruột của vợ tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Ngày 23/7/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng làm xét nghiệm 2 lần với SARS-COV-2 cho kết quả dương tính. Mẫu xét nghiệm làm tại Viện Pasteur Nha Trang cho kết quả dương tính với SARS-COV-2 sáng ngày 24/7/2020. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thực hiện xét nghiệm chuyên sâu, có kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25/7/2020.