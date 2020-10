Công hiệu hơn cả Viagra, đại gia Việt chẳng tiếc tiền săn lùng món ăn này

Bào ngư: Theo quan niệm dân gian, bào ngư là món đại bổ, có tác dụng trong việc tăng khí, hạ nhiệt, bổ thận, chống suy nhược cơ thể, bổ mắt. Đặc biệt, bào ngư rất tốt cho phái mạnh vì tác dụng tráng dương, tăng cường sinh lực. Do vậy, dù bào ngư có giá vô cùng đắt đỏ, đại gia Việt vẫn mạnh tay mua về tẩm bổ. Sâu đất (Sá sùng): Sâu đất là một loài giun sinh sống ở môi trường nước biển, có nhiều ở các vùng biển phía nam Việt Nam. Từ xa xưa chúng đã được coi như một thứ hải sản quý, được săn bắt để dâng cho vua, quan. Đây được xem là " thần dược phòng the" có giá đắt đỏ như vàng bởi 1kg sá sùng có giá vào khoảng 4 triệu đồng. Tu hài: Tu hài được cho là món ăn bổ dưỡng tốt cho nam giới, có tác dụng cải thiện rõ rệt khả năng sinh lý. Những món ăn được chế biến từ tu hài như: nấu cháo, luộc, hấp, nướng mỡ hành hay ăn sống với mù tạt… thường đậm đà, có hương vị thơm ngon nên rất được nhiều người ưa thích. Rồng cường dương: Với giá tiền triệu, rượu ngâm 'rồng cường dương' được đồn thổi là một loại thần tửu, thường được ví như một thứ Viagra đến từ biển khơi, có khả năng cải thiện 'chuyện ấy' của các quý ông một cách rõ rệt. Cầu gai: Có nơi gọi là nhum biển hay nhím biển, được ví như là nhân sâm của biển vì những tác dụng của nó, theo nghiên cứu của y học thì cầu gai là một món ăn tăng cường canxi rất hữu ích cho cơ thể. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Tinh hoàn cá là món ăn truyền thống, đặc sản nổi tiếng ở Nhật. Món ăn này hiện được nhà giàu Việt lùng mua trong thời gian gần đây. Họ sẵn sàng chi cả vài triệu đồng/kg để mua sản phẩm này về thưởng thức. Nhiều người cho rằng, tinh hoàn cá tốt cho sức khỏe, nhất là sức khỏe nam giới. Ngọc dương: Càng về cuối năm, nhu cầu ngọc dương (hay còn gọi là cà dái dê) càng nhiều. Tuy nhiên, theo các chủ trại dê núi đá ở Ninh Bình, do số lượng có hạn nên dù các đại gia có bỏ cả tiền triệu cũng khó mà mua được bộ “thần dược phòng the” như ý muốn. Sùng đất: Từ lâu, loài côn trùng này đã trở thành bí quyết phòng the hữu hiệu của các quý ông nơi đây. Theo lời lưu truyền thì thời xa xưa, những người đàn ông Cơ Tu giàu có thường lấy năm bảy vợ mà bà nào cũng đẻ “sòn sòn” là nhờ ăn các món làm từ sùng đất. Cho đến nay, đồng bào Cơ Tu ở miền núi phía Tây Quảng Nam vẫn lưu giữ một món ăn truyền thống được xem là Viagra cho các quý ông nơi đây từ xa xưa. Sâu chít là thứ đặc sản được nhiều đại gia săn lùng dù cho có giá bán lên đến 1 triệu đồng/kg. Nó được biết đến là một loại “thần dược” như đông trùng hạ thảo sạch tự nhiên, có nhiều công năng tốt cho sức khỏe con người. Loại sâu này có thể dùng để chế biến thành các món ăn có vị bùi ngậy, thơm ngon hoặc dùng ngâm trong rượu có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho đàn ông... Cá ngựa (hải mã) theo Đông Y là một vị thuốc giúp điều trị các bệnh về xương khớp và sinh lý ở nam. Loài cá ngựa được ví như “thần dược” này có giá không hề rẻ, khoảng 100.000 đồng/con, khoảng 3-4 triệu đồng/kg cá tươi. Cá phơi khô sẽ được đóng gói và bán với giá khoảng 9 triệu đồng/kg. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Xử lý nghiêm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật". Nguồn: VTV24.

