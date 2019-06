Con số kinh ngạc vế lượng người nhiễm bệnh lây qua đường tình dục

Trung bình, mỗi ngày có hơn một triệu người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục các loại, theo WHO.

Báo cáo vừa công bố cuối tuần này của WHO cho thấy chỉ trong vòng một năm, cả thế giới có thể có thêm 127 triệu người mắc chlamydia, 87 triệu người bị bệnh lậu, 6,3 triệu ca giang mai, 156 triệu trường hợp trichomonas và nhiều dạng bệnh hoa liễu khác. Trung bình, mỗi ngày có hơn một triệu người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục các loại.



Trong đó, đáng lo ngại nhất là tỷ lệ bệnh lậu kháng thuốc ngày càng tăng, với những triệu chứng tương đương căn bệnh lậu quen thuộc nhưng không thể chữa nổi bằng phác đồ thông thường.

Với bệnh giang mai, mối lo ngại lớn là tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu penicillin benzathine, loại kháng sinh phù hợp cho bệnh này.

Bà Teodora Wi, chuyên gia từ đơn vị nghiên cứu về sức khỏe sinh sản của WHO, bình luận: "Bệnh lây truyền qua đường tình dục ở khắp mọi nơi. Chúng phổ biến hơn nhiều so với chúng ta nghĩ".



WHO cho rằng bệnh lây truyền qua đường tình dục là "mối đe dọa sức khỏe đặc hữu và dai dẳng trên toàn thế giới". Nó có tác động sâu sắc đến cả người lớn và trẻ em. Nếu không được điều trị, các bệnh này có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng và mãn tính đối với bệnh nhân, bao gồm bệnh thần kinh, tim mạch, vô sinh, thai ngoài tử cung, thai chết lưu và tăng nguy cơ nhiễm HIV.

Theo ông Peter Salama, Giám đốc điều hành của WHO về bảo hiểm y tế toàn cầu, cần phải có nỗ lực phối hợp để đảm bảo mọi người, ở mọi nơi trên thế giới có thể truy cập vào các dịch vụ cần thiết để ngăn ngừa và điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục này.

