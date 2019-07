Con sản phụ ung thư vú bụ bẫm xuất viện, mẹ hồi phục diệu kỳ

Sáng nay, bé Bình An, con của chị Nguyễn Thị Liên – sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối mổ ngồi để bắt con chính thức được xuất viện sau 55 ngày được chăm sóc đặc biệt.

TS Lê Minh Trác, Giám đốc TT chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản TƯ cho biết, bé Bình An được đưa đến trung tâm ngay vừa khi sinh ra vào chiều 22/5 trong tình trạng không tự thở, phản xạ kém, rất non yếu, phù nhẹ.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ gặp không ít khó khăn do trẻ bị suy hô hấp nặng do bệnh màng trong, suy giảm miễn dịch do mẹ dùng nhiều thuốc, sức khoẻ kém, bản thân trẻ không tạo được sức đề kháng.

Đặc biệt, trẻ có nguy cơ đối diện nhiều nguy cơ như nhiễm trùng mẹ sang con, xuất huyết, đặc biệt xuất huyết não, phổi, dễ viêm ruột hoại tử...

Chị Liên hạnh phúc bế con vào lòng trước khi đưa bé về nhà

Tuy nhiên, đây là trường hợp vô cùng đặc biệt nên ngay từ khi đón bé, BV đã dồn mọi nỗ lực để chăm sóc, điều trị. Bé được thở máy, sử dụng thuốc hỗ trợ hô hấp, kháng sinh toàn thân, tăng cường miễn dịch và nuôi dưỡng tĩnh mạch phối hợp ăn uống thông dạ dày qua bơm tiêm điện tăng dần tốc độ từ 1 ml/giờ ngày đầu lên 10 m/giờ ngày thứ 10.

Trong 10 ngày đầu, bé được nằm lồng ấp, ổn định thân nhiệt đề phòng xuất huyết, điều trị vàng da, thiếu máu, hạ đường má, thăng bằng toan – kiềm, điện giải.

Kết quả, sau 25 ngày chăm sóc tích cực, bé Bình An bắt đầu tự thở được. Đặc biệt, từ ngày đầu bé nặng 1,5 kg, kèm nhiều nguy cơ thì đến ngày 14/7, bé đã lên được 2,4 kg.

Cả gia đình nhỏ đoàn tụ hạnh phúc

Hiện tại, bé Bình An không còn phải sử dụng thêm các thuốc điều trị, ngoại trừ bổ sung vitamin và vi chất.



Bé đã tự thở ổn định, liên tục 15 ngày không có cơn ngừng thở, không bị tím tái. Bé tự bú được, tăng cân đều đặn, phản xạ sơ sinh bình thường, thị giác, thính giác, thần kinh chưa có biểu hiện bất thường.

Sau khi rời BV, bé Bình An sẽ được đón về nhà để bác chăm sóc. Trong ngày đặc biệt, chị Liên cho biết, gia đình sẽ làm mâm cơm để báo cáo tổ tiên.

Nhìn lại hành trình 55 ngày qua của cả 2 mẹ con, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản TƯ đã phải thốt lên: “Không thể tưởng tượng được!”.

“Lúc mổ lấy con, chúng tôi phải làm rất nhanh vì sợ chị Liên thay đổi huyết động, ngừng tim. Cứ ngỡ hành trình cuộc sống sẽ khép lại nhưng đến hôm nay chị ấy đã khác hẳn. Giờ đã tăng cân, tươi cười, khoẻ mạnh”, PGS Cường chia sẻ.

Theo PGS Cường, nếu sau này chị Liên cắt được khối u, điều trị ổn định thì đây sẽ là ca kinh điển, cần phải thông báo trên toàn cầu và có lẽ cần phải viết thêm chương bệnh học mới trong sách về ung thư và thai nghén.

“Điều kỳ diệu đã đến. Giờ tôi hy vọng cả 2 mẹ con đều bình an. Có lẽ không có bộ phim nào có kết thúc đẹp hơn hành trình chống chọi bệnh tật và hành trình phát triển bên ngoài cơ thể của 2 mẹ con chị”, PGS Cường nhấn mạnh.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Liên và anh Đỗ Văn Hùng kết hôn năm 2015, cả 2 đã có 1 bé gái gần 3 tuổi. Đến đầu 2018, khi mang thai bé thứ 2 được hơn 3 tháng, chị phát hiện bị ung thư vú di căn . Ai cũng khuyên bỏ thai nhưng vợ chồng chị Liên kiên quyết giữ thai, chờ ngày con chào đời.

Chị nhập viện B K điều trị 2 đợt hoá chất khi thai được 22 tuần. Sau truyền, tóc chị rụng từng mảng nên phải cạo trọc.

Đặc biệt từ tuần thai thứ 23, tình trạng khó thở và ho của chị ngày 1 nặng nên không thể nằm, phải ngồi suốt 24/24h. Để vợ đỡ mỏi, anh Hùng mua tạm chiếc bàn học sinh để phía trước, khi nào mệt quá chị gục xuống ngủ tạm nhưng cả ngày, chưa khi nào chị ngủ được 2 tiếng vì đau đớn xâm chiếm toàn thân.

Từng ngày qua đi, chị biết mình còn tồn tại để cái thai tiếp tục lớn, nhưng chị không dám nghĩ đến ngày mai. Chị dặn chồng: “Nếu em có mệnh hệ gì, anh cố gắng chăm con, yêu thương các con và nuôi chúng nên người”.

Đến chiều 22/5, khi sức khoẻ quá suy kiệt, BV K đã phối hợp của BV Phụ sản TƯ mổ bắt con ở tư thế ngồi cho chị Liên. Bé Bình An chào đời với cân nặng vẻn vẹn 1,5kg, là trái ngọt sau bao tháng ngày chị kiên cường chiến đấu. Cái tên Bình An cũng là do chị đặt, hy vọng cả cuộc đời sẽ may mắn, bình an như tên con.

Sau sinh, sức khoẻ chị Liên chuyển biến xấu, cả 2 BV từng nghĩ 2 mẹ con khó gặp nhau. Nhưng sợi dây mẫu tử thiêng liêng đã gắn kết 2 mẹ con, để cả 2 tiếp tục sống. Hàng ngày, 2 BV đều chuyển hình ảnh của bé Bình An để chị ngắm con, có thêm động lực tiếp tục điều trị.

Sau mổ bắt con, chị Liên từng rơi vào diễn biến xấu, hôn mê sâu, tưởng không thể qua khỏi. cả 2 BV từng nghĩ 2 mẹ con có thể sẽ không thể gặp nhau. Nhưng sợi dây mẫu tử thiêng liêng đã gắn kết 2 mẹ con, để cả 2 tiếp tục sống.

Và ngày 13/6, 2 mẹ con đã có cuộc gặp gỡ lần đầu vô cùng xúc động. Cố dặn từng tiếng khó nhọc, chị Liên trào nước mắt dặn con: Người mẹ trẻ rớt nước mắt dặn con: “Ở đây ngoan, bao giờ mẹ khoẻ... mẹ sang” vì chính chị cũng không biết, khi nào mình sẽ khoẻ.

Nhưng nhờ nỗ lực của 2 mẹ con, nhờ tiến bộc của y học, đến hôm nay, chị Liên đã trải qua 6 mũi hoá trị, sức khoẻ tiến triển tốt. Chị thừa nhận, đã hồi phục 80%, có thể đi lại nhẹ nhàng.