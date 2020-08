Con gái hoa hậu Giáng My xinh, ăn mặc sành điệu không kém mẹ

Anh Sa sinh năm 1995, là ái nữ của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Cô nhận được sự chú ý bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thần thái rạng rỡ thừa hưởng từ người mẹ của mình. Con gái Giáng My đã bước sang tuổi 25 và nhan sắc ngày càng xinh đẹp cuốn hút. Cô nàng này còn gây ấn tượng với cách ăn mặc sành điệu không kém mẹ. Gu thời trang của Anh Sa cũng vô cùng ấn tượng. Cô luôn lựa chọn cho mình phong cách sang trọng nhưng không hề diêm dúa, nặng nhè. Tham gia các sự kiện, người đẹp cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc thả tự nhiên vẫn khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Trước đây, Anh Sa thường xuyên dùng mạng xã hội và cập nhật hình ảnh về cuộc sống của mình như các chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh, những món thời trang hàng hiệu đắt tiền. Hiện tại, ái nữ này không dùng mạng xã hội nữa nhưng hoa hậu Giáng My thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh con gái.Phong cách thời trang sành điệu của con gái Giáng My khiến không ít người ngưỡng mộ. Anh Sa cũng mạnh dạn mặc các kiểu đầm ôm sát có phần ngực xuyên thấu để khoe vẻ gợi cảm. Anh Sa luôn ăn mặc sành điệu mỗi lần xuất hiện cùng mẹ.Nàng ái nữ mặc khá kín đáo song vẫn thể hiện được phong cách sành điệu. Người đẹp 25 tuổi thường diện những trang phục trễ vai để khoe bờ vai trắng nõn.Càng trưởng thành, cô càng giống mẹ từ sắc vóc đến thần thái nhẹ nhàng, trang nhã. Anh Sa hiện quản lý công ty riêng, đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh tại tập đoàn của gia đình. Ảnh: Internet.

