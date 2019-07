Con 1 tuổi méo mồm vì mẹ chống nóng cho nằm điều hòa sai cách

Những ngày hè với cái nắng gay gắt là nguyên nhân khiến cho nhiều hoạt động của trẻ bị gián đoạn. Thay vì ra ngoài chơi và trải nghiệm những điều mới mẻ, với cái nóng hầm hập, chói chang, đa phần các gia đình đều chọn phương án để con ở trong phòng điều hòa cho mát. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em bị ốm, thậm chí là mắc phải những bệnh nghiêm trọng. Nếu không có đủ kiến thức, việc đơn giản như dùng điều hòa cũng có thể gây hại cho con.

Mới đây, một bà mẹ có tên Xiaojie (Trung Quốc), người có con 1 tuổi đã phải đối phó với tình trạng khốn khổ khi con gái cô bị méo mồm vì nằm điều hòa. Vào buổi trưa, mẹ của bé đã mở điều hòa trong phòng ngủ. Nhiệt độ thấp, không khí mát mẻ khiến cả hai mẹ con thiếp đi lúc nào không biết. Và rồi khi tiếng đứa bé khóc lên, Xiaojie mới bật dậy. Miệng con bé méo đi. Cô chỉ nghĩ là bé đang khóc đòi ăn vì đói. Người mẹ trẻ này vội vã đi lấy bình sữa cho con. Nhưng khi cô cho con uống, sữa liên tục trào ra, tràn ra khóe miệng.

Cảm thấy bất an, Xiaojie đưa con đến bệnh viện. Trong suốt thời gian con được các bác sĩ thăm khám, cô đã liên tục cầu nguyện bình an đến với con mình. Nhưng thật không may, các bác sĩ kết luận con bị ảnh hưởng tới dây thần kinh dẫn đến méo miệng. Đau lòng hơn nữa, nguyên nhân lại đến từ việc để con nằm điều hòa không khoa học.

Đa phần các bậc cha mẹ đều luôn mắc sai lầm khi cảm thấy điều hòa không khí chưa đủ mát. Đó là lí do họ hạ thấp nhiệt độ xuống. Nó cũng là “thủ phạm” khiến trẻ dễ bị bệnh.

Dưới đây là 3 điều mà các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ trong ngày hè khi sử dụng điều hòa nhiệt độ:

Không để nhiệt độ điều hòa quá thấp

Quá trình trao đổi chất của trẻ nhanh hơn nhiều so với người lớn, do đó dễ đổ mồ hôi, lỗ chân lông ở trạng thái mở và các chức năng khác nhau của cơ thể trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển và khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài và khả năng điều chỉnh rất kém. Nếu nhiệt độ của điều hòa quá thấp, nó sẽ kích thích trực tiếp dây thần kinh da và não của trẻ, khiến trẻ bị liệt mặt, máu của cơ thể không được lưu thông gây liệt mặt.

Lưu ý: Cha mẹ không nên bế trẻ từ một nơi đang nóng hừng hực vào phòng điều hòa với nhiệt độ thấp. Cách tốt nhất là khi ở nơi nóng bước vào, bạn nên tăng nhiệt độ lên một chút. Đừng đột ngột bế trẻ vào điều hòa nhiệt độ thấp từ nhiệt độ nóng. Trước tiên, hãy tăng nhiệt độ lên một chút. Một cách khác là tránh khí lạnh điều hòa thổi trực tiếp, bạn có thể sử dụng kính chắn gió để chặn nó.

Mùa hè không nên ăn đồ lạnh

Trong nhũng ngày hè nóng nực, các món ăn như kem, đồ uống lạnh, dưa hấu ướp lạnh… là những món ăn dễ giải tỏa cơn khát, khiến trẻ sảng khoái, lại có vị ngon hấp dẫn. Tuy nhiên, trẻ em không nên ăn nhiều. Kem lại buốt còn hoa quả như dưa hấu lại có quá nhiều đường. Các loại đồ ăn này sẽ dễ tích tụ, tạo áp lực lên lá lách và dạ dày của trẻ. Mọi người đều biết rằng sự phát triển của lá lách và dạ dày của trẻ em là không hoàn hảo. Thông thường, sự kích thích của cảm lạnh rất dễ gây ra rối loạn tiêu hóa, lách và đau dạ dày.

Lưu ý: Lá lách và dạ dày là nền tảng của sự phát tiển. Vào mùa hè, tốt nhất không nên cho trẻ sử dụng các loại uống hay đồ ăn không tốt cho cơ thể và dễ gây bị ốm.

Vào mùa hè, tốt nhất không nên cho trẻ sử dụng các loại uống hay đồ ăn không tốt cho cơ thể và dễ gây bị ốm. (Ảnh minh họa)

Không để trẻ ngủ quá muộn



Chất lượng giấc ngủ là một vấn đề rất quan trọng nhưng các nguyên nhân như thói quen thức khuya, làm việc, giải trí... đã làm giảm thời gian ngủ. Nên nhớ rằng, giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ phát triển của bé, chẳng hạn như tiết hormone tăng trưởng tiết ra trong lúc ngủ sẽ giúp trẻ lớn nhanh hơn. Mùa hè với nhiều hoạt động phong phú, thời tiết oi bức nhưng không vì thế mà để trẻ đi ngủ quá muộn.