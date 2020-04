Có những dấu hiệu này, đi khám ngay kẻo ung thư đại tràng

Nếu thấy cân nặng của mình sụt giảm mà không phải do luyện tập hay ăn kiêng, bạn cần hết sức lưu ý bởi đây có thể là dấu hiệu của ung thư, nhất là ung thư đại tràng dạ dày hoặc các bộ phận khác liên quan đến đường tiêu hóa. Ảnh: amazonaws. Một dấu hiệu ung thư đại tràng khác là có máu trong phân. Ảnh: amazonaws. Thậm chí ở giai đoạn cuối, người bệnh còn thấy hậu môn trực tràng sa xuống, số lần đại tiện tăng lên, khi táo bón, khi tiêu chảy. Ảnh: amazonaws. Bên cạnh đó, khi bị rối loạn tiêu hóa kéo dài bạn cũng cần hết sức cảnh giác. Ảnh: cih. Người bị ung thư đại trực tràng bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, cùng với đó là tình trạng chán ăn, khó tiêu, đầy trướng bụng trên vùng rốn, ăn không ngon. Ảnh: sohacdn. Ngoài ra, người bị ung thư đại tràng còn có dấu hiệu rối loạn bài tiết phân như táo bón hay đi phân lỏng bất thường và kéo dài. Ảnh: cafebizcdn. Khi đi đại tiện, bệnh nhân ung thư đại tràng thường bị đau quặn, mót rặn, phân nhầy mũi máu và phân nát, phân hình lá lúa, đi xong vẫn muốn rặn tiếp. Ảnh: kenh14cdn. Phân mỏng, hẹp hơn so với bình thường cũng có thể là một dấu hiệu của ung thư đại tràng. Ảnh: baosonhospital. Nếu phân có kích thước mỏng như một chiếc bút chì hoặc có hình lá lúa do phải đi qua khối u thì cần đến bệnh viện khám và kiểm tra ngay. Ảnh: cafebizcdn.

