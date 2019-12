Có những dấu hiệu này, đi khám ngay kẻo ung thư dạ dày

Một trong những dấu hiệu tiền ung thư dạ dày đó là hiện tượng táo bón hoặc tiêu chảy xuất hiện luân phiên. Ảnh: hellobacsi. Chính sự bất thường của dạ dày đã làm ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thu thức ăn của cơ thể, đồng thời làm nhu động ruột trở nên bất thường. Ảnh: benhvienthucuc. Một dấu hiệu khác của ung thư dạ dày là sự khó chịu ở bụng trên. Ảnh: dạdày. Mức độ đau, khó chịu sẽ ngày càng trở nên dữ dội, kéo dài hơn khi tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn. Ảnh: nguoiduatin. Bên cạnh đó, người bị ung thư dạ dày còn thấy mất cảm giác ngon miệng hoặc khó tiêu. Ảnh: thanhnien. Ngoài ra, phân lẫn máu hoặc phân đen cũng là một dấu hiệu khác cảnh báo ung thư dạ dày. Ảnh: ungbuouthucuc. Điều này là do nhiễm trùng đường tiết niệu và do một lượng máu nhỏ xuất hiện trong dạ dày người bệnh. Ảnh: duockimlong. Một triệu chứng điển hình của ung thư dạ dày đó chính là hiện tượng sút cân. Ảnh: ytelamdong. Điều này là do tế bào ung thư trong dạ dày hấp thụ các chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn để phát triển, khiến trọng lượng sụt giảm trong một thời gian ngắn. Ảnh: thanhnien.

Một trong những dấu hiệu tiền ung thư dạ dày đó là hiện tượng táo bón hoặc tiêu chảy xuất hiện luân phiên. Ảnh: hellobacsi. Chính sự bất thường của dạ dày đã làm ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thu thức ăn của cơ thể, đồng thời làm nhu động ruột trở nên bất thường. Ảnh: benhvienthucuc. Một dấu hiệu khác của ung thư dạ dày là sự khó chịu ở bụng trên. Ảnh: dạdày. Mức độ đau, khó chịu sẽ ngày càng trở nên dữ dội, kéo dài hơn khi tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn. Ảnh: nguoiduatin. Bên cạnh đó, người bị ung thư dạ dày còn thấy mất cảm giác ngon miệng hoặc khó tiêu. Ảnh: thanhnien. Ngoài ra, phân lẫn máu hoặc phân đen cũng là một dấu hiệu khác cảnh báo ung thư dạ dày . Ảnh: ungbuouthucuc. Điều này là do nhiễm trùng đường tiết niệu và do một lượng máu nhỏ xuất hiện trong dạ dày người bệnh. Ảnh: duockimlong. Một triệu chứng điển hình của ung thư dạ dày đó chính là hiện tượng sút cân. Ảnh: ytelamdong. Điều này là do tế bào ung thư trong dạ dày hấp thụ các chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn để phát triển, khiến trọng lượng sụt giảm trong một thời gian ngắn. Ảnh: thanhnien.