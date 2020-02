Có nên cho học sinh tiểu học nghỉ vì sức nóng dịch bệnh virus Corona?

(Kiến Thức) - Trong chiều ngày 31/1, một số trường đại học đã thông báo cho học sinh, sinh viên kéo dài thời gian nghỉ Tết thêm 1 tuần. Ở các cấp học nhỏ hơn như mẫu giáo, mầm non không ít phụ huynh cũng đề nghị cho con được nghỉ học…

Theo đó, Bộ Giáo dục và đào tạo đã có công văn hỏa tốc gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc bộ về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học.

Thực hiện công văn của Ban bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Bộ GD-ĐT hướng dẫn một số biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học.

Cụ thể, nghiêm túc thực hiện công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ GD-ĐT và các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với ngành y tế tại địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trong trường hợp cần thiết, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học và có kế hoạch học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

Tiếp nhận chỉ đạo từ Bộ Giáo Dục, ngày 31/1, nhiều trường đại học đã thông báo lùi thời gian nhập học sau Tết Nguyên đán thêm 1 tuần. Cụ thể gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ĐH Thủy lợi, ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Xây dựng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Huế, ĐH Văn Hiến (TP HCM), hệ thống 11 trường đại học, khoa, viện trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Ngân hàng TP HCM.

Trong khi đó, phụ huynh và học sinh của nhiều trường THCS, tiểu học cũng rất băn khoăn về việc liệu có nên cho trẻ nghỉ học vì sức nóng dịch bệnh virus Corona.

Phụ huynh em Nguyễn Tuấn Mạnh, học sinh lớp 4 quận Cầu Giấy, Hà Nội, lo ngại cho biết: “Nhà trường tuy có tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh, nhưng không thể đảm bảo được môi trường hoàn toàn cách ly an toàn với người mắc bệnh. Vì vậy, cho con đi học vào thời điểm này, tôi thấy quá nguy hiểm. Lớp con tôi đã có lác đác một vài phụ huynh đã chủ động xin cho con nghỉ học khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tôi nghĩ nếu trong tuần tới, trường không có động thái gì, tôi cũng xin cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn”.

Anh Trần Thanh Hùng (Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội) có con học lớp 1 cũng bày tỏ mong muốn nhà trường sớm cân nhắc cho học sinh nghỉ học. “Tôi cho rằng việc lùi chương trình học lại 1 tuần không phải không làm được. Giờ đây, sức khỏe, sự an toàn của trẻ là trên hết. Hãy thử tưởng tượng việc lây nhiễm chéo trong trường học, và trẻ lại mang mầm bệnh về nhà thì nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh sẽ khủng khiếp thế nào”…

Trong khi nhiều phụ huynh mong muốn các trường cho trẻ nghỉ học thì cũng nhiều phụ huynh khác lại lo ngại nếu trường cho con nghỉ học thì bố mẹ làm thế nào để cắt cử nhau nghỉ ở nhà trông con. Chị Nguyễn Minh Huyền (N09 Dịch Vọng, cầu Giấy) có con gái đang học lớp 3 tại một trường tiểu học ngay gần nhà, lại lo lắng về khả năng trường có thể cho học sinh nghỉ học. Chị Huyền chia sẻ: “Hai vợ chồng đều đi làm từ sáng đến tối 6-7h mới về đón con. Nếu trường cho nghỉ học thì không biết làm thế nào để trông con”. Đây cũng là tâm lý chung cả các gia đình trẻ sống độc lập, không có ông bà sống cùng để hỗ trợ trông cháu.

Vì vậy đối với các gia đình này, tốt nhất chỉ mong nhà trường tiếp tục dạy học, nhưng cần chú ý các biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa dịch bệnh giúp bảo vệ trẻ an toàn. Chính vì vậy mà hầu hết các trường mầm non, tiểu học vẫn duy trì giảng dạy, đồng thời lập kế hoạch bảo vệ trẻ rất sát sao.

Cha mẹ chắc sẽ có thể thấy yên tâm hơn khi nhận được tin nhắn dặn dò của cô giáo trường tiểu học Thăng Long Kidsmart như thế này: “Hôm nay cô giáo đã mua bổ sung cho những bạn không có khẩu trang, đã cho các con súc miệng bằng nước muối và giám sát và nhắc các con rửa tay bằng nước rửa tay. Ngoài ra ngày mai tất cả GVCNV cũng tổng vệ sinh toàn trường và khử trùng bằng dung dịch Cloramin B trong và ngoài lớp học.

Trong những ngày học tới cô giáo kính mong các bố/mẹ giúp đỡ một số việc như sau:

1. Chuẩn bị khẩu trang cho các con.

2. Phụ huynh chuẩn bị bình nước cá nhân-tốt nhất là bình giữ nhiệt (nếu có thể)

3. Sang tuần sau phụ huynh đưa các con đến trường và không vào trường, HS đến trường sẽ được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tại cổng trường.

4. Sau giờ học phụ huynh đón các con về ngay (tránh nô đùa chơi dưới sảnh).

5. Nếu HS có biểu hiện sốt PH cho con nghỉ ở nhà.( PH vui lòng báo cho cô giáo lý do con nghỉ học trước 8h00’).

Xin cảm ơn các bố/mẹ!”

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các trường chủ động tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa).