Cô giáo hotgirl nóng bỏng với trang phục thể thao, ăn đứt "tiểu tam"

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước sự việc cô giáo hotgirl Âu Hà My lên tiếng tố chồng bội bạc, ngoại tình gây sốc. Từ đây những hình ảnh của My nhận được sự quan tâm lớn. Có thể thấy Âu Hà My rất chăm tập luyện thể thao và cực nóng bỏng trong trang phục tập ôm sát khoe đường cong cơ thể. Ba vòng nảy nở cùng gương mặt xinh xắn thu hút, cư dân mạng nhận xét Hà My ăn đứt "tiểu tam" của chồng. Ngoài vẻ ngoài thu hút, Hà My còn được biết đến bởi gia thế giàu có và trình độ học vấn cao đáng ngưỡng mộ. Âu Hà My sinh năm 1994, hiện đang là giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ ( ĐH Quốc gia Hà Nội) Bên cạnh boxing và gym, My còn đam mê bộ môn thể thao thượng lưu và thường lên đồ rất chỉn chu khi đi đánh golf. Màu hồng ngọt ngào theo tông từ đầu đến chân. Thân hình và gu thẩm mĩ không thua kém bất kì hotgirl nào. Ngoài đời, Hà My cũng nhận được sự yêu mến của mọi người nhờ tính cách dịu dàng, thân thiện và cách hành xử văn minh. Màu sắc quần áo ảnh hưởng đến diện mạo.

