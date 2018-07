Có đức tính này, đàn bà sợ gì đàn ông bỏ

Đàn ông à, các anh có biết điều gì khiến đàn bà lo sợ khi yêu? Tại sao tình yêu không thể dung túng một trái tim tham lam và tâm hồn ích kỷ? Và tại sao tình yêu của nhiều người đàn ông lại sớm nở, tối tàn, đến và đi chóng vánh? Không hẳn đàn ông trên đời này ai cũng tham lam và tìm đến những cô bồ trẻ. Nhưng những gì đàn ông mang lại, chưa phải ngoại tình cũng đã giết chết tình yêu.



Đàn bà lo sợ quá nhiều, còn đàn ông thì không kiên tâm giải thích. Nếu các anh không thể khiến cô ấy tin tưởng hoàn toàn, vậy hà cớ gì bắt cô ấy phải mãi mãi cạnh bên? Đàn bà cũng là người, họ cũng có thể như các anh, hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình thay vì mang hạnh phúc đánh cược vào một người đàn ông mà không biết rằng ngày mai mình thế nào.

Tình yêu giống như một trò chơi cút bắt, khi chưa theo đuổi được, đàn ông sẽ cố gắng đuổi đến cùng, khi theo đuổi được rồi, đàn bà sẽ là người thua cuộc.

Đàn bà chạy theo đàn ông là đàn bà dại. Ảnh minh họa.

Sẽ chẳng sai khi nói rằng đàn ông là những kẻ cả thèm chóng chán, khi tán tỉnh hẹn hò, họ dốc lòng, dốc sức mà chiều chuộng, yêu thương. Khi đã có được một người phụ nữ, họ lại dần mất đi những cảm giác như lúc ban đầu. Nếu đàn bà lúc ấy càng yêu anh ta say đắm, tình yêu nảy sinh những ghen tuông và cáu gắt như thuở ban đầu, chẳng mấy chộc mà đàn ông muốn rời xa đàn bà, tìm một nơi để thấu hiểu, để vỗ về.



Đàn ông ngoại tình và trăng hoa cũng bởi nhiều lý do. Hoặc là do ngoại hình của người đàn bà anh ta yêu không còn trẻ trung và xinh đẹp như trước. Hoặc là do tính nết của người đàn bà không còn hài hòa, dễ chịu như xưa. Đàn ông không quan tâm lý do gì khiến đàn bà thay đổi, thứ họ nhìn vào là tất thảy những xấu xí và thô kệch của đàn bà và rồi tìm cách rời xa.

Đàn bà khổ là vậy đấy, nên đừng dại mà xoay cuộc sống của mình theo ý của đàn ông, cứ quẩn quanh bên đàn ông rồi bi lụy, họ biết họ làm khổ mình. Đàn bà thông minh là đàn bà khiến đàn ông “lo giữ không kịp”, họ còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc tìm một người đàn bà khác để kế vai? Càng nơm nớp sợ mất đi người phụ nữ của mình, đàn ông càng biết giữ mình và chung thủy.

Thay vì khiến đàn ông bực mình vì tính tình ấu trĩ, đàn bà hãy búi tóc cao, ngẩng đầu làm đẹp và không ngừng nỗ lực để có một sự nghiệp riêng. Đàn bà độc lập trong sự nghiệp, dẫu có bị đàn ông phản bội họ vẫn có thể sống tốt mà không hề hấn gì chuyện tiền bạc hay việc bị đuổi khỏi nhà. Thay vì việc ngồi đấy ỉ ôi vì thực chất khi lấy chồng, đàn bà đã không còn một công việc và thu nhập ổn định. Họ hoàn toàn có thể đứng lên bảo với đàn ông rằng: “Nhà này không phải của riêng anh mà đuổi. Tôi cũng có sự nghiệp của riêng mình chứ không phải ăn bám.”

Đàn bà bản lĩnh là ở chỗ vừa xinh đẹp, vừa giỏi kiếm tiền lại có thể khiến đàn ông chết mê, chết mệt, không tơ tưởng đến gái gú bên ngoài. Thay vì quẩn quanh bếp núc với những công việc không tên, đàn bà hiện đại vừa có sự nghiệp riêng mà vẫn có thể làm vợ đảm. Khi ấy thì đàn bà sợ gì đàn ông bỏ? Bởi vì dù đàn ông bỏ đi, họ cũng chưa chắc kiếm được ai đó tốt hơn vợ mình.

Để đàn ông chung thủy, cách duy nhất là đàn bà đừng nghĩ cho đàn ông nhiều quá mà phải biết nghĩ cho bản thân mình trên hết thảy. Bởi vì sau lưng người đàn ông không trăng hoa là người đàn bà khiến đàn ông “lo phải giữ”.