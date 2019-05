Cô dâu hụt gọi ngay kẻ phụ tình đến nhà khóc lóc

Kẻ phụ tình lúc trước giờ đóng vai vô tội, đưa ra một lý do vô cùng nực cười. Tất nhiên cô đâu có tin.

My gặp và thích Khánh ngay lần đầu gặp ở công ty của bác cô. Muốn tìm kiếm chàng hoàng tử đích thực, cô vẫn giữ hình ảnh là nữ nhân viên nhà nghèo, xinh đẹp mộc mạc và bố mất sớm. Choáng ngợp trước sự thông minh, vui vẻ và xinh đẹp "sắc nước hương trời" của My, tất nhiên Khánh vẫn mê cô như điếu đổ và nhanh chóng gạt bỏ các đối thủ để nhận được cái gật đầu của My sau một năm theo đuổi.



Yêu nhau thêm 1 năm, My vẫn chỉ cho Khánh gặp gỡ bên ngoài chứ không bao giờ đưa về nhà. Nói thật lòng, Khánh cũng hơi hẫng khi gặp mẹ My khi bà lên thăm con gái. Một bà cô già có vẻ khắc khổ và "quê" hơn mẹ anh rất nhiều. Người ta bảo giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố. Đằng này, nhà anh chỉ thường dân ở thành phố, nhà My lại còn khó khăn ở nhà quê. Cưới cô rồi thì xác định sẽ vất vả.

Trước ngày ăn hỏi 2 tháng, công ty đột nhiên có nhân viên mới. Em gái xinh không kém My, là cháu họ của trưởng phòng Khánh. Cô nàng tỏ rõ là say mê Khánh. Nàng ở thành phố này, lại từng đi du học về, chắc chắn là có điều kiện. Tình tứ lộ liễu, chỉ 1 tháng sau Khánh đã đưa được nàng vào nhà nghỉ. Khác với My, cô nàng nóng bỏng và hấp dẫn vô cùng.

Ảnh minh họa. Hắn đâm chán, chả muốn cưới con bé nhà quê nữa. Thôi thì phải sống thật với lòng mình. Hắn nhắn tin chia tay rất phũ: "Anh xin lỗi nhưng đến phút này anh mới nhận ra chúng ta chỉ nên là bạn. Anh muốn được sống cho chính mình. Dù sao cũng chưa cưới, chúng ta hủy hôn nhé. Mong em hạnh phúc". My tá hỏa gọi cho hắn, nhưng tất nhiên hắn không nghe máy. Hắn còn biến mất ở công ty theo lịch công tác với cô nàng kia.



My khóc lóc sưng cả mắt nhưng vẫn đi làm. Đến công ty nghe xì xào mới biết nguyên nhân. Cô cười lạnh, tất cả cũng chỉ vì cô muốn thử thách hắn. Đã vậy, cô cho kẻ phụ tình ăn quả đắng một phen, tiếc nuối mà ngẩn ngơ.

My thông báo với bố mẹ và bác về việc Khánh hủy hôn. Cô buồn nhưng may mắn phát hiện ra bộ mặt thật của hắn trước khi cưới. Căn nhà bố mẹ cho 2 vợ chồng, chiếc váy cưới đã đặt may và quà cưới là xe ô tô mới của bác cô đành để lại. Cô chụp ảnh ngôi nhà và chiếc xe, khoác tay ông bác kính mến của mình và đăng lên facebook kèm theo 8 chữ: "Chìa khóa trao tay, anh đi hay ở?".

Đồng nghiệp vào bình luận không ngớt, ông bác còn đích thân xác định mối quan hệ với cháu gái cưng khiến mọi người trầm trồ. My đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, bố mất sớm nên được bác nhận làm con nuôi. Mẹ cô nhìn chân chất nhưng là chủ hệ thống trang trại lớn, cung cấp thực phẩm sạch cho tỉnh.

30 phút sau, Khánh gọi ngay cho My. Cô để mặc cho điện thoại reo ầm ĩ không thèm nghe máy. Bác cô còn gõ đầu khen cô cháu gái tỉnh táo đến mức lạnh lùng.

Khánh bỏ lại cô nàng ỏng ẹo kia bên bờ biển, chiều ngày hôm ấy đã đứng trước cửa phòng trọ của My, vờ như đi công tác quên không báo với cô. My hờ hững đưa ra tin nhắn hủy hôn lúc trước. Hắn đưa ra một lý do vô cùng nực cười. Tất nhiên cô đâu có tin!

"Trời đất, anh không hề nhắn tin này. Em nghĩ sao mà bảo anh hủy hôn. À đúng rồi, anh đi công tác say rượu suốt ngày hôm qua vì tiếp khách. Chắc chắn là đồng nghiệp trêu ghẹo em rồi. Em tin anh đi. Mà nói cho anh biết, sao lại giấu việc em là cháu bác Tuấn?", hắn vội vã nói lấp liếm.

My cười khẩy đuổi hắn ra khỏi cửa. Cô tưởng hắn sẽ khóc lóc nhận lỗi. Ai ngờ hắn còn vẽ ra cái trò bị hack điện thoại. Thật là kẻ hám của và hèn hạ.