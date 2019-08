Chuyện thầm kín của các “quý ông”: To cao, phong độ vẫn ... “hỏng“

Tôi đã thật sự ngạc nhiên khi nghe TS. Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng Khoa Nam học của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiết lộ: Mỗi ngày, các bác sĩ của Khoa phải khám và điều trị cho gần 100 bệnh nhân. Như vậy, mỗi tháng, riêng ở đây đã tiếp nhận trên 2.000 người bệnh, chưa kể các Khoa Nam học, Trung tâm Nam học của các bệnh viện khác trong cả nước.

Ảnh minh họa. Theo TS. Bắc, với số lượng người bệnh đông, các bệnh nam khoa đa dạng và phức tạp, nên hàng ngày, các bác sĩ chuyên khoa nam học của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mới có thể khám và tư vấn hết số bệnh nhân tìm đến.



Trong các bệnh nhân mà TS. Bắc gặp và điều trị, rối loạn tình dục chiếm tỉ lệ nhiều nhất, ở cả người trẻ lẫn người lớn tuổi. Ở người trẻ thường là bị rối loạn cương, rối loạn xuất tinh, còn ở người lớn tuổi lại nghiêng về suy giảm hoocmon sinh dục, vô sinh nam.

“Nhưng vấn đề đáng lo ngại không chỉ là bệnh tật, mà còn là tâm lý của các bệnh nhân, khi hầu hết không chịu thừa nhận có bệnh để đi khám và điều trị”- TS. Bắc cho biết.

TS. Nguyễn Hoài Bắc kể cho tôi nghe một trường hợp điển hình. Đó là một vị Bộ trưởng mới ở tuổi 56, có vẻ ngoài rất phong độ, cường tráng, nhưng đã 3 năm nay vợ ông chịu cảnh “có chồng hờ hững cũng như không”. Dĩ nhiên, người vợ giận hờn và ghen tuông vì cho rằng ông có “bồ”, khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng, thậm chí rơi vào bế tắc, khi vợ ông không tin những lời giải thích của chồng. Bà vợ nhiều lần đòi đưa ông đi khám bệnh, nhưng ông không nghe vì nói rằng mình chả có bệnh tật gì.

Cuối cùng, sau rất nhiều lần khóc lóc, trách giận, bà vợ mới đưa được chồng đến gặp các bác sĩ chuyên khoa nam học của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Khi những tâm sự thầm kín giữa những người đàn ông được chia sẻ, thì kịch tính gia đình được hóa giải. Hóa ra ông bị chứng mãn dục nam do nồng độ hoocmon nam quá thấp. Phương pháp điều trị bổ sung nồng độ hoocmon cho bệnh nhân đã giúp cho ông thắp lại “ngọn lửa lòng” đã nguội suốt 3 năm qua. Không chỉ điều trị thành công bệnh tật, ông còn giải được “nỗi oan thị Kính” với vợ.

Đây chỉ là một trong rất nhiều “quý ông” gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý, nhưng không muốn thừa nhận để đi khám và điều trị sớm. Theo TS. Bắc, hầu như không người đàn ông nào có thể chấp nhận được việc thất bại trước “đối tác”. Bởi điều này tác động rất lớn đến tâm lý của họ và nếu không được tư vấn, điều trị kịp thời, có thể gây khủng hoảng tâm lý.

Từ thực tế điều trị những năm qua, TS. Bắc cho hay, khi gặp tình trạng rối loạn cương, nếu đàn ông lớn tuổi thường âm thầm chịu đựng và giấu bệnh, thì những người trẻ lại chủ động tìm cách giải quyết. Nhưng vấn đề là họ cũng ngại bộc lộ với người khác, nên không đến gặp các bác sĩ chuyên khoa, nên cách giải quyết của nhiều người đã gây hậu quả rất lớn.

Trước đây, bệnh nhân chỉ loay hoay uống rượu, thuốc nam và khi không khỏi thì đến bệnh viện, còn nay nhiều người lên mạng hỏi “bác sĩ” Google để nhận những lời khuyên không có cơ sở khoa học, nên lúc đến bác sĩ, thì bệnh thường đã ở mức độ nặng hơn do dùng sai thuốc, hoặc thuốc rởm.

Gần đây, nhiều người truyền tai nhau về một loại gel có thể làm dài “cậu nhỏ” 5-7cm với giá từ vài trăm tới gần chục triệu đồng –tùy người mua “khát” thuốc ở mức độ nào. Dĩ nhiên, việc bán hàng trên mạng, nhất là các mặt hàng nhạy cảm, luôn bị quảng cáo vô tội vạ. Nhưng một số “quý ông” mặc cảm về “của quý” khiêm tốn lại rất sẵn sàng tin theo lời giới thiệu các loại gel có thể làm dài “cậu nhỏ” 5-7cm để mua ngay mà không cần kiểm chứng thông tin.

NVD là một ví dụ. D. 36 tuổi, làm nghề xây dựng. Mặc dù đã có vợ, con, nhưng có lẽ do mặc cảm về “của quý” nên D. đã lên mạng tìm mua một lọ gel được quảng cáo là kéo dài “cậu nhỏ” 5-7cm khi “cần”. Vì quá tin vào quảng cáo, D. sẵn sàng bỏ ra 8 triệu để mang lọ gel về nhà. Nhưng kết quả là “cậu nhỏ” chả thấy dài ra được tí nào mà còn bị vợ phát hiện, nên đã “xốc nách” chồng đưa đến Khoa Nam học –Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để “sửa chữa”.

Không chỉ bôi gel, nhiều người đàn ông còn mong “phù phép” làm to “súng ống” bằng việc bơm silicol hoặc bơm mỡ không rõ nguồn gốc xuất xứ, dẫn đến biến chứng, thậm chí “hỏng” hoàn toàn.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từng tiếp nhận một bệnh nhân như thế. Nam thanh niên cho biết, khi đi lao động ở nước ngoài, đã bơm silicon vào “của quý” để cho to và dài hơn. Tưởng sẽ là món quà tặng vợ nào ngờ, sau vài tháng, “súng ống” xuất hiện nhiều cục to cùng những vết tím đen và mỗi khi gần gũi vợ đều gây đau đớn cho cả 2 người.

Nhưng vì xấu hổ nên anh này cắn răng chịu đựng suốt một năm liền. Đến lúc các cơn đau hành hạ mỗi khi cương cứng rồi bị vợ cằn nhằn vì tội “lợn lành chữa lợn què”, anh mới quyết định đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ở đây, các bác sĩ cho biết, dương vật của anh ta đã bị xơ hóa cứng, lệch trục, làm biến dạng, nên phải cắt lọc toàn bộ da dương vật, các mảng xơ hóa chứa silion, bảo tồn bó mạch thần kinh cương, mạch máu rồi 2 tuần sau, tiếp tục được tạo hình lại dương vật bằng cách ghép vạt da có cuống.

Theo TS. Bắc, biến chứng của bơm silicon nặng nề hơn là bơm mỡ vào “của quý”. Tuy nhiên, do nhiều người không tìm hiểu kỹ càng, nên vẫn cứ coi đây là biện pháp để làm tăng kích cỡ “cậu nhỏ” mà không lường được hậu quả.

Có một sự thật về vấn đề vô sinh được TS. Nguyễn Hoài Bắc “tiết lộ” là tỉ lệ vô sinh ở nam và nữ bằng nhau, thế nhưng lâu nay, việc chữa trị lại chỉ nhằm vào nữ giới vì cho rằng đó mới là đối tượng quyết định việc sinh con hay không. Mọi người đều quan niệm rằng đàn ông là phái mạnh, thì không thể nào lại vô sinh được. Hầu hết đàn ông cũng tin như vậy và không chấp nhận “lỗi tạo hóa” lại thuộc về mình. Quan niệm sai lầm này không chỉ tạo áp lực lớn về tâm lý cho phụ nữ, gây bất bình đẳng xã hội, mà còn khiến cho các bệnh nhân không được can thiệp kịp thời.

“60% nguyên nhân vô sinh của nam giới có thể xác định được như do đột biến gen, nhiễm sắc thể, rối loạn hoạt động nội tiết, viêm tinh hoàn do quai bị, chấn thương vv… Nhiều người cũng không hề biết rằng, viêm nhiễm đường tiết niệu mãn tính cũng có thể dẫn đến vô sinh, do tắc đường ống dẫn tinh” – TS. Nguyễn Hoài Bắc lưu ý.

Nam giới có nhiều “bệnh thầm kín” cần phải được chữa trị. Có điều, do thiếu hiểu biết, hoặc do xấu hổ, nên nhiều bệnh nhân không chịu tìm đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị sớm. Bởi thế, chuyên gia nam học khuyên các “đấng mày râu”: Khi có những dấu hiệu bất thường về hoạt động tình dục, hãy gạt bỏ mặc cảm, mà tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời. Nếu không, hậu quả có thể rất lớn vì ảnh hưởng đến hạnh phúc cả cuộc đời.