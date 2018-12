Chuẩn bị sẵn nắm ngải cứu trong nhà, cả mùa đông sẽ không lo bị bệnh

Vào mùa đông các món ăn, bài thuốc từ ngải cứu có tác dụng chữa bệnh rất tốt - ảnh minh họa Internet

Cây ngải cứu rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, bởi nó vừa dễ ăn lại dễ tìm. Tuy nhiên, ít ai biết ngải cứu có thể dùng để chế biến các món ăn hoặc dùng làm thuốc.

Nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy lá ngải cứu chứa tinh dầu, các flavonoid, các axit amin, như adenin, cholin. Với những loại chất quý giá này, ngải cứu có tính năng chữa đau nhức đầu, đau nhức xương khớp cực hiệu quả vào mùa đông cũng như nhiều công dụng chữa bệnh khác.

Theo lương y Vũ Quốc Trung, trong Đông y, ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm, được sử dụng rất lâu đời trong dân gian. Đặc biệt là vào tiết trời lạnh các món ăn, bài thuốc từ ngải cứu càng phát huy tác dụng.

Đau đầu khi trời lạnh

Ngải cứu có chứa một chất gọi là absinthin. Absinthin - được coi là một loại thuốc giảm đau có thể thúc đẩy sự thư giãn và loại bỏ căng thẳng, lo lắng.

Khi bị đau nhức đầu khi trời lạnh hay máu không lưu thông lên não: Ăn trứng gà rán với ngải cứu. Lấy một nắm lá ngải cứu đem thái nhỏ, sau đó trộn với trứng gà, nêm gia vị vừa miệng, đem vào chảo rán chín. Ăn với cơm khi còn nóng sẽ giúp giảm đau nhức đầu do trời lạnh rất tốt.

Trị chứng lạnh chân tay