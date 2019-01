Chú heo hồng ủn ỉn được tôn vinh cạnh thời trang xa xỉ

Chú heo trở thành biểu tượng mới của "ông lớn" thời trang Gucci. Xuất hiện trên các sản phẩm phụ kiện và trở thành "người mẫu" độc đáo trong mỗi shoot hình ấn tượng. Gucci “Year of the Pig” là tuyên ngôn của hãng và chú heo được tôn vinh một cách tự nhiên, hiện hữu trong những khung hình đời thường chân thật và đáng yêu. Bộ ảnh được thực hiện tại Manhattan bởi nhiếp ảnh gia Feank Lebon, hình ảnh của những chú heo màu hồng bên cạnh các người mẫu chuyên nghiệp trong những thiết kế của Alessandro Michele. Đi dạo tại Central Park, thức dậy trước những chiếc túi Gucci, sống trong những biệt thự xa hoa và lộng lẫy. Chú heo được diện đồ sang xịn và được dạo chơi. Đồng thời đó, hình chú heo với những mẫu in hoạt hình, màu sắc phong phú trở thành điểm nhấn thú vị trên mỗi món đồ thời trang. Cưng như cưng trứng mỏng, say sưa trên những chiếc xe đủn như những đứa trẻ bé bỏng. Bộ sưu tập có tất cả 35 thiết kế bao gồm tất cả những gì mà tủ quần áo của bạn cần có. Những thiết kế dệt kim ấm cúng, đồ ngủ với màu sắc rực rỡ cho đến những mẫu ví, túi xách... ... giày và cả chiếc balo Supreme trứ danh của Gucci nhưng có lẽ đặc sắc nhất là hình ảnh bộ phim hoạt hình “The Three Little Pigs (Ba chú heo con)” nổi tiếng của Walt Disney. Bộ sưu tập nhỏ này hiện đang được Gucci bán trên hệ thống cửa hàng trên toàn thế giới. Hứa hẹn mang tới một "cơn bão" bùng nổ giá cho hội Rich Kid và nhất là các tín đồ thời trang châu Á với nền văn hóa coi trọng Tết Nguyên Đán.

