Chồng qua nhà bạn xem World Cup, vợ nước mắt lưng tròng

Tôi với chồng cưới nhau khi mới 22 tuổi. Trước đó, chúng tôi đã có 6 năm yêu nhau mặn nồng. Dù chồng tôi không được bằng người khác nhưng tôi luôn nghĩ rằng chẳng ai đối tốt với tôi như anh ấy.



Chồng tôi học không cao, sau khi tốt nghiệp trung cấp, anh đi làm nay đây mai đó. Do tính công tử, ưa việc nhẹ, không chịu được áp lực, anh chẳng làm việc được ở đâu quá 3 tháng. Thấy chồng tôi trẻ con, công tử, bố mẹ tôi cũng hết lời can ngăn tôi khi có ý định cưới anh. Nhưng chắc do mối duyên nên chúng tôi cứ chia tay rồi lại quay lại. Tôi lên xe hoa về nhà anh làm dâu khi bụng bầu đã lùm lùm.

Chồng mê cá độ, tôi đã sống khổ sở suốt những năm qua. Ảnh minh họa.

Sau khi cưới, chồng tôi vẫn chẳng thay tính đổi nết. Anh lười lao động, chỉ ham chơi bời và mê lô đề, cá độ bóng đá. Mùa World Cup 2014, hầu như tôi chẳng thấy hôm nào anh ở nhà. Ngoài giờ làm, anh thường xuyên la cà đến các quán cà phê bóng đá để bình luận về các trận đấu và tất nhiên là sẽ chơi ít nhất vài triệu mỗi trận. Thấy anh chơi 1 trận bằng tiền lương cả tháng anh kiếm được, tôi hết lời can ngăn anh hãy nghĩ cho vợ, con thì anh mắng: “Đàn bà thì biết gì, anh đi chơi 1 trận được tiền bằng lương em làm cả tháng có phải sướng không?”.

Thấy tôi ngày nào cũng cau có, cằn nhằn khuyên chồng bỏ cá độ, anh giận, bỏ nhà rồi đóng đô hẳn bên nhà mấy người bạn cùng hội cùng thuyền. 2 tuần sau, anh về nhà rủ tôi đi ra showroom, anh nói rằng muốn mua 1 chiếc ô tô để sau này chạy xe và vợ chồng con cái có cái đi lại. “Anh vừa bị công ty cho nghỉ việc, không đi làm thì lấy tiền đâu mà mua xe”, tôi hỏi.

Thấy tôi hỏi, anh chỉ mỉm cười bí hiểm: “Anh có “quỹ riêng” của anh. Em chứ chê anh mãi đi, giờ anh có tiền mua xe cho em rồi đây này”.

Sau khi mua được chiếc xe ô tô trị giá 500 triệu, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ nhiều bạn bè. Ai cũng khen vợ chồng tôi làm ăn giỏi, mới cưới nhau đã sắm được xe mới. Bố mẹ và họ hàng nhà tôi từ đó cũng bớt chê bai, ác cảm với chồng tôi.

Vậy mà ngày vui đúng là chẳng tày gang, sau trận bán kết Đức gặp Brazil năm đó, chồng tôi thẫn thờ trở về nhà với đôi mắt thâm quầng. Anh nói anh đặt cửa Brazil quá đậm, giờ thua trắng, cần bán xe ô tô để lấy tiền trả nợ. Tôi chưa kịp mừng vì có xe ô tô mới đã lo liên hệ khắp nơi để bán xe lấy tiền trả nợ. Con xe của vợ chồng tôi mới đầu mua giá cao nhưng khi bán lại lỗ tới 80 triệu. Cò mua xe còn chép miệng: “Sau trận hôm qua, khối người bán nhà, bán xe, anh chị mà không bán, chả có ai mua đâu”.

Sau hôm đó, tôi với chồng cãi nhau to. Trong khi tôi liên tục trách móc chồng ham mê cờ bạc, cá độ, anh ta vẫn cãi cùn rằng đó là kế mưu sinh, giúp anh ta nhanh giàu, nhanh có xe, có nhà. Bố mẹ tôi biết chuyện, hết lời khuyên chồng tôi ly dị chồng vì cho rằng máu cờ bạc trong người anh ta không bao giờ hết được. Tôi còn sống với anh ấy, còn phải gánh nợ cho anh ấy dài dài. Trận chung kết vừa kết thúc, tôi cũng vừa kịp nộp đơn xin ly hôn.

Tôi sợ sẽ lại nộp đơn ly hôn chồng thêm lần nữa. Ảnh minh họa.

Sau khi tòa gọi 2 vợ chồng lên nói chuyện, giảng hòa, chồng tôi có vẻ đã nhận ra lỗi lầm của mình nên hết lời xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ cá độ bóng đá nữa. Thời gian vợ chồng tôi sống trong yên bình chỉ được 2 năm thì Euro 2016 lại đến, lúc ấy, chúng tôi vẫn chưa trả hết khoản nợ cũ. Chồng tôi lúc đầu chỉ mon men đến xem bóng đá ở các quán cà phê. Vậy mà khi mùa bóng gần kết thúc, anh lại báo về khoản nợ 300 triệu khiến tôi trào nước mắt. Tôi ôm đứa con thứ 2 mới được 2 tháng tuổi đi nộp đơn xin ly hôn lần 2. Sau 3 lần tòa hòa giải, tôi lại mềm lòng đồng ý quay lại với chồng và cùng anh ấy tiếp tục kéo cày trả nợ.

Mùa World Cup lại đến, tôi giờ đã là mẹ 2 con. Gánh nặng bỉm, sữa, cơm áo, gạo tiền khiến tôi gầy và già đi cả chục tuổi. Nhìn thấy chồng trèo lên xe nói qua nhà bạn xem bóng đá, tôi chỉ biết ôm 2 con vào lòng, cố giấu nước mắt.