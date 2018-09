Chồng qua mặt vợ đại gia "qua lại" với osin rồi nhận kết đắng

Anh nên nghiêm túc xem lại quyết định hôn nhân của mình đi, sau những gì xảy ra trong câu chuyện Say tình ô sin trẻ, từ ông chủ thành tay trắng ra đường. Biết rằng bây giờ đã là quá muộn với hậu quả mà anh gây ra, song qua đây tôi muốn chỉ ra sai lầm khi anh lấy vợ hơn tuổi mình không vì tình yêu mà vì số của cải, tài sản cô ấy có được.

Ảnh minh hoạ: Internet

Đâu phải hai bên bố, mẹ không băn khoăn, áy náy khi anh và vợ đi đến việc sống chung một nhà? Vì lí do đó anh thừa hiểu nhưng do anh quyết tâm nên gia đình không ngăn cản. Vậy sao sau mấy năm hòa thuận, có con chung rồi anh lại thay lòng, đổi dạ chỉ vì cô ôsin trẻ đẹp hơn vợ mình? Lỗi đó không phải do anh là do ai?

Nhưng thôi mọi sự đã an bài, theo tôi anh nên tỉnh táo, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự trừng phạt có lí do của vợ để rút kinh nghiệm mà thay đổi mình.

Anh không nên hi vọng níu kéo hay thuyết phục vợ trở về với anh, vợ anh là người có học, có lòng tự trọng cao, chắc chắn cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu.

Mong rằng câu chuyện buồn này sẽ làm anh sống tốt hơn, tử tế hơn nếu anh may mắn có một gia đình mới.