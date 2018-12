Chồng làm điều lạ sau mỗi lần ân ái khiến tôi bàng hoàng

Tôi năm nay 23 tuổi, mới lấy chồng vào tháng Giêng. Chồng tôi hơn tôi 15 tuổi, anh là một doanh nhân giàu có, thành đạt nổi tiếng trong vùng. Trước tôi, anh ấy từng qua một đời vợ, 2 người có với nhau 1 đứa con gái.

Anh để ý và chủ động theo đuổi tôi khi tôi làm PG cho một hãng rượu. Sau vài lần gặp gỡ, thấy tính cách cả 2 có nhiều phần hợp nhau, tôi với anh bắt đầu hẹn hò, tìm hiểu. Anh thường xuyên dẫn tôi đi mua sắm đồ hiệu, ăn uống ở nhà hàng sang trọng. Tôi từ một con bé nhà quê có chút nhan sắc đã mau chóng “lột xác” thành một quý cô sang chảnh.

Chúng tôi quyết định về chung một nhà sau 6 tháng hẹn hò. Trong ngày cưới, tôi nhận được không ít lời chúc mừng vì cưới được người chồng giàu có, thành đạt, tiền tiêu chẳng hết. Tuy nhiên, giờ tôi mới nhận ra, mọi cơn ác mộng của tôi mới chỉ bắt đầu.

Vào đêm tân hôn, sau màn ái ân cuồng nhiệt, chồng tôi rút trong ví ra 2 triệu đưa vào tay tôi. Lúc đầu tôi rất bất ngờ nhưng sau đó anh giải thích rằng đây là truyền thống của gia đình anh. Vào đêm tân hôn, chú rể sẽ đưa tiền cho cô dâu để thể hiện sự trân trọng và yêu mến. Tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì sai nên nhận số tiền chồng cho một cách vui vẻ.

Tuy nhiên, những hôm sau đó, cứ mỗi lần sau khi ái ân, chồng tôi lại rút ví cho tôi 2 triệu. Khi tôi hỏi chồng tôi, anh chỉ nói: “Em hãy dùng số tiền này để mua sắm bất cứ thứ gì mà em muốn. Chỉ cần em vui là được”. Khi tôi kể chuyện này với bạn bè, mọi người đều nói rằng thật hiếm có người đàn ông nào yêu chiều vợ như chồng tôi. Ai biết được mục đích thực sự đằng sau việc anh ấy cho tôi nhiều tiền đến vậy.

Cưới nhau được 2 tháng thì tôi mang thai. Khỏi phải nói, cả nhà chồng tôi rất vui mừng. Đêm đó, do ăn nhiều hải sản, tôi bị đau bụng liên tục nên không ngủ được. Chồng tôi lại có hơi men nên ngủ say bí tỉ, tôi chẳng biết làm sao nên cứ lùng sục cả đêm không ngủ. Sau khi đi vệ sinh, tôi thấy điện thoại của chồng rung liên hồi báo có tin nhắn Zalo trong khi anh đang ngủ say. Dùng vân tay anh của để mở khóa điện thoại, tôi chết lặng khi phát hiện ra, người chồng tuyệt vời của tôi thực sự đang ngoại tình.

Ảnh minhhoaj.

Anh ta thường xuyên chat sex với các cô gái trẻ, thậm chí cả những chị ở độ tuổi trung niên. Tôi trào nước mắt đọc trộm đoạn chat của anh với một người phụ nữ 40 tuổi đã có chồng.

“Anh qua lại với em thế này, anh không thấy có lỗi với vợ à?”.

“Lỗi lầm gì? Nó chỉ là một đứa con gái nhà quê nhờ có tiền của anh mới đổi đời. Giờ anh nuôi nó, cho nó tiền thì nó phải ngoan ngoãn nghe lời anh, dù anh có thế nào chứ, làm sao dám ý kiến gì?”.

Đọc những dòng chat của chồng với bồ, trái tim tôi như thắt lại. Hóa ra trong mắt anh ấy, tôi chỉ là một đứa con gái nhà quê hèn kém, bị anh coi thường. Suốt mấy ngày tôi khóc, suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ bỏ đi.

Khỏi phải nói, chồng lật tung cả thành phố để tìm kiếm tôi. Anh bắt gặp khi tôi đang lang thang trên một con phố. Thấy anh níu tay tôi, tôi hét lên: “Anh coi thường em, phản bội em. Anh không xứng đáng với tình cảm của em, không xứng đáng là bố của con em”.

Thấy chồng luôn miệng năn nỉ tôi quay về, tôi gào khóc: “Vậy Thanh Nhàn là ai? Có phải là bồ của anh không? Anh đã nói gì với chị ta?”.

Chồng trầm ngâm kể lại rằng Nhàn chính là đối tác làm ăn và cũng là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong sự nghiệp. Nhàn rất thích anh nhưng cô ấy đã có gia đình, chồng Nhàn ở nước ngoài. Để đảm bảo cho sự nghiệp của mình, anh vẫn tiếp tục mối quan hệ với Nhàn. Sau đó, anh quen biết tôi nhưng anh không bao giờ chia tay Nhàn. Sau khi kết hôn với tôi, anh cảm thấy anh nợ tôi quá nhiều. Vì vậy, sau mỗi lần ái ân, anh thường cho tôi một khoản tiền, coi như đó là tiền để bồi thường cho tôi.

Nghe lời giải thích của chồng, tôi cảm thấy không thể tha thứ cho anh nên quyết định ly hôn. Nhưng hiện tại, chồng tôi vẫn sống chết không ký vào đơn và còn dọa nạt ngay sau khi tôi sinh con, anh sẽ cướp con và để cho tôi không được gần gũi con dù chỉ là 1 giờ. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và đau khổ quá mà không biết phải làm sao.