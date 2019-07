Chồng biện hộ lý do ngoại tình khiến vợ uất nghẹn

Xin chào chương trình!

Em năm nay 30 tuổi, lấy chồng được hơn 2 năm, hiện tại chưa có bé nào. Anh ấy là đồng nghiệp chung với em, đã có vợ và 1 bé gái 3 tuổi. Chúng em biết nhau từ khi 2 đứa chưa có gia đình, lúc đó chỉ là để ý nhau, nói chuyện quan tâm hỏi thăm nhau nhưng cả hai đều đã có người yêu nên không ai có ý định gì là tình cảm nam nữ.

Sau khi lấy chồng được 2 tháng, trong 1 lần đi công tác chung với nhiều người ở một nơi xa đến tận 1 tuần, em và anh ấy đều phát hiện ra tình cảm của mình đã phát triển hơn cả 1 đồng nghiệp. Sau khi về, 2 đứa đã nhắn tin với nhau nhiều hơn để chia sẻ nhau về công việc, về cuộc sống hằng ngày. Và rồi 2 đứa cũng không thoát khỏi được tội lỗi ngoại tình. Anh và vợ anh không sống chung với nhau, vợ anh ở với ba mẹ để tiện chăm sóc con, 1 tuần anh sẽ chạy về với vợ 1-2 lần, 40km.

Ảnh minh họa Em và anh ấy đã nhắn tin hẹn hò qua lại như vậy cũng được 2 năm rồi. Trong thời gian đó, không biết bao nhiêu lần cả 2 định buông bỏ, im lặng không liên lạc rồi lại tìm tới nhau vì nhớ. Lần im lặng gần đây nhất kéo dài hơn 3 tháng, rồi lại gặp nhau, đi uống nước, đi tập thể thao chung với nhau. Anh nói vợ anh có thai hơn 3 tháng, em buồn lắm, nhưng làm sao để dứt anh ra được.



Tâm trí em lúc nào cũng nghĩ tới anh, mỗi ngày đi làm thấy anh là em đã vui trong lòng. Hiện tại, anh vẫn muốn gặp em, vẫn quan tâm nhắn tin với em, thân mật cao nhất anh dành cho em là cái nắm tay, cái ôm thật chặt. Anh nói anh thương em lắm. Nếu nói anh đến với em vì tình dục thì hoàn toàn không phải, gần đây anh có thể nhưng anh đã không làm điều đó. Lúc biết em ở nhà 1 mình, anh không tới với em như trước kia mà anh dành cả giờ đồng hồ để gọi điện cho em trước khi em ngủ. Là anh không còn thương em hay do anh thấy có lỗi với vợ đang mang thai với anh, em thật sự đang rất bế tắc.

Về chồng em, anh hoàn toàn không hề biết sự thay đổi của em trong 2 năm qua, chồng rất thương em, do tính chất công việc nên nhà cửa, cơm nước chồng em đã phụ giúp em rất nhiều, và cũng do mê game nên chồng em ít để ý đến tâm trạng thất thường của em. Tụi em đang mong muốn có con nhưng niềm vui đó chưa may mắn tới. Nhiều lúc em thèm khát có một đứa con để không phải suy nghĩ nhiều tới anh ấy, em sẽ dành hết tình cảm của em cho con.

Chương trình ơi! Em phải như thế nào trong chuyện tình cảm không bao giờ có kết quả này. Anh ấy có thật sự thương em không hay chỉ là cần em khi không có vợ anh bên cạnh. Một ngày đi làm mà anh ấy không nhắn tin hỏi han em, hoặc anh ấy nghỉ phép đi chơi với vợ là em như không có sức sống, em ỉu xìu và buồn vô tận. Em làm sao thoát khỏi tâm trạng này? Làm sao để chuyển tình cảm này sang chồng em? Em làm sao có thể quên anh khi mà công việc mỗi ngày đều phải tiếp xúc mà em thì không thể chuyển công tác.

Mong chương trình cho em 1 lời khuyên. Em cảm ơn!

Chào em!

Cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ những tâm sự thầm kín đến với chương trình. Chúng tôi hiểu rằng em đang cảm thấy bối rối về tình yêu dành cho anh đồng nghiệp khi cả hai người đều đã có cuộc sống riêng. Tôi hiểu hoàn cảnh em đang gặp phải. Cuộc sống vốn nhiều cám dỗ nên chỉ mất lý trí một chút là đã đi sai đường rồi.

Em và anh chàng kia đều là người đã có gia đình, để xảy ra chuyện này thì hai em đều có lỗi. Đây là một việc làm hoàn toàn sai, không chỉ vi phạm luật hôn nhân và gia đình mà còn vi phạm đạo đức cũng như có thể làm tan vỡ hạnh phúc của cả hai bên gia đình. Dù biết, đôi lúc tình cảm lấn át lý trí, song không thể viện vào cớ đó mà chối bỏ trách nhiệm và đẩy sự việc “sai càng thêm sai” được. Vì vậy, có thể hai em cũng đã biết điều này và muốn chấm dứt nhiều lần mà không được. Tuy nhiên, mọi quyết định điều nằm ở “trong tay” chúng ta, nếu chúng ta thực sự dứt khoát thì cắt đứt không thể nói là “không thể” được.

Em nói rằng em yêu người đó và người đó cũng yêu em, nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có nguyên tình yêu. Em và anh ấy đến với nhau như vậy, liệu đã bao giờ hai người tính đến chuyện rời bỏ gia đình hiện tại để đàng hoàng đến với tình yêu đích thực không? Câu hỏi “Anh ấy có thật sự thương em không hay chỉ là cần em khi không có vợ anh bên cạnh” mà em đặt cho chương trình thì chính em mới là người cảm nhận rõ nhất. Em không thể “bắt” người ta toàn tâm toàn ý với em và bỏ mặc gia đình họ được, vì vốn dĩ em đang làm “người thứ ba” trong cuộc hôn nhân của anh ấy. Với em cũng vậy, em đến với anh ta vì yêu hay vì anh ta mang lại cho em cảm giác mới lạ mà chồng em không làm được? Trong hoàn cảnh này, hai em đều đã có gia đình, hai em cần sống có trách nhiệm hơn với chính cuộc sống của mình. Hãy xem xét lại tình cảm của em giành cho chồng, cho gia đình và dành cho anh ta. Hãy xem xét lại điều thật sự đáng được trân trọng trong cuộc sống của em.

Mọi cuộc tình vụng trộm sẽ không bao giờ đi tới đâu hết em ạ, chính em cũng đã hiểu điều này. Em cũng sẽ bị tổn thương rất lớn vì bị xã hội lên án “người thứ ba”, “người đàn bà ngoại tình”, chưa kể tới chuyện chồng, sau này là con cái và gia đình em sẽ nhìn nhận em ra sao? Họ có tha thứ được cho em không? Nếu tiếp tục mối quan hệ này em được gì và mất gì thì em cũng rõ hơn ai hết. Nếu vậy, tại sao em không dừng lại để tránh gây ra những tổn thương cho những người xung quanh em, cho những người thật sự yêu mến em. Em có đứng trên phương diện của một người phụ nữ đang vất vả mang thai cho chồng mình mà chồng mình lại đang nói những lời yêu thương lả lơi dành cho người đàn bà khác. Cùng là những người đàn bà hãy biết thương yêu và cảm thông cho nhau em ạ. Đừng để tới lúc mọi chuyện đi quá xa và em mất mọi thứ rồi mới ăn năn hối hận, lúc đó là quá muộn rồi.

Tôi không biết vì lý do gì mà em nói không thể dừng được công việc, tuy nhiên đó là một cái “cớ” để em gặp mặt đối phương, hay thực sự quá khó khăn để tìm công việc mới? Nhưng dù sao đi nữa thì không có gì được gọi là vẹn cả đôi đường cả. Nếu em muốn dứt khoát thì hãy đưa bản thân vào tình huống lựa chọn, hoặc là kết thúc trong “êm ấm”, hoặc là để mọi chuyện vỡ lở và mọi điều em sẽ phải “chịu”… Hoặc là dừng lại công việc và tìm kiếm một công việc khác để cho bản thân thoải mái mà từ bỏ bớt đau khổ, dằn vặt.

Dù em có quyết định như nào thì hãy suy nghĩ và cân nhắc mọi chuyện cho thấu đáo em ạ. Hãy xem xét điều gì quan trọng hơn với em để đưa ra quyết định cho mình. Thậm chí nếu bỏ tất cả mọi thứ để đến với nhau thì cả em và anh ấy có thanh thản, thoải mái để chúng sống hạnh phúc hay không? Tình thương cảm của em là cần thiết nhưng đừng biến mình trở thành một người vợ ngoại tình, lừa dối chồng con. Hơn nữa, chuyện tình cảm gia đình em nên vun vén lại, những điều chồng em có phần ít quan tâm em thì em nên chia sẻ để cả hai cùng thay đổi. Hơn nữa, những chia sẻ chúng tôi chỉ có thể nghe được từ một phía nên không thể biết được là do chồng em có phần vô tâm hay chính em có những mối quan hệ khác nên về dành tình cảm cho chồng cũng khác đi và thành ra việc vô tâm của anh ấy chỉ là “hệ quả” của việc em chán nản mà thôi.

Em hãy tự cân nhắc bản thân để tìm ra những điều cần thay đổi trong cuộc hôn nhân này và khi đã rõ ràng thì em hãy ngồi lại nói chuyện để hiểu chồng hơn. Khi cả hai hiểu nhau thì mới có thể có cuộc hôn nhân bền lâu, hạnh phúc được. Con người không ai là hoàn hảo cả, “ngọc còn có vết” vì thế mà lấy được một người chồng “rất thương em…nhà cửa cơm nước chồng em đã phụ giúp em rất nhiều” đó đã là mong muốn, mơ ước, khát khao của biết bao người rồi. Đừng để bản thân đánh mất đi mới cảm thấy hối tiếc em ạ! Mong muốn của con người vô tận lắm; nhưng chúng ta cần biết đâu là điểm dừng và đâu là giới hạn của tình cảm, của hành động ngoài gia đình. Đừng vì một chút say nắng, xao lòng mà đánh mất hạnh phúc gia đình của mình cũng như vô duyên trở thành người thứ ba xen vào hạnh phúc nhà người khác.

Hy vọng những trao đổi trên đây sẽ phần nào hữu ích cho em. Nếu em còn băn khoăn cụ thể nào khác em có thể gọi điện đến số 1900 6802 của chương trình, chúng tôi sẽ trao đổi cùng em.

Chúc em có quyết định đúng đắn!