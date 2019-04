Chồng bạo hành vợ hi sinh 12 năm mót từng cọng rau nuôi chồng

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn tâm sự dưới đây của người vợ khiến ai nấy không khỏi xót xa. Người ta xót xa trước những vết thương chảy máu, bầm tím trên cơ thể, xót xa cho một phận hồng nhan.

“Ngày mưa buồn. Gửi anh yêu.

Mọi người bảo mình có tướng phu thê đó, chắc họ nhìn nhầm anh nhỉ. Và em cũng nhầm, cái nhầm lớn nhất của đời em. Sau 12 năm hy sinh và cống hiến cho gia đình, thì giờ đây anh đang vui vẻ bên người khác.

Có lẽ anh đã quên hết những ngày chúng mình còn ở cái phòng 10 mét vuông. Giờ thì nhà tầng xe hơi rồi anh nhỉ?

Năm đó cưới em, anh 27 tuổi thậm chí chưa có một cái gì trong tay. Em vẫn bất chấp để đến được với anh. Mặc cho cả gia đình hai bên điều ngăn cấm. Ngày cưới em cũng đã rất buồn vì số tiền mừng của họ hàng anh chị cũng bị trộm cậy tủ lấy sạch. Khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Giờ anh chửi em là lừa đảo anh, chui vào nhà anh lừa tình. Anh tài giỏi quá. Nhà anh giàu có quá để em phải chui vào lừa anh! Anh này, làm gì thì làm nói gì thì nói hãy suy nghĩ một chút nha anh….

Ảnh minh họa.

Có lẽ anh cho rằng nhà sạch, quần áo gọn gàng, cơm ngon, những đứa con của mình lớn lên là điều hiển nhiên?

Anh có nhớ ngày mới sinh bé P., vợ chồng mình còn nghèo lắm. Em phải đi vay tiền để mua sữa cho con. Phải đi mót rau muống trên đồng về hai vợ chồng ăn đó… Chắc anh không còn nhớ những gì hai vợ chồng mình từng trải qua cùng nhau năm tháng nghèo đói đó. Nhưng em vẫn nhớ phải có những ngày cực khổ đó thì mình mới có ngày hôm nay.

Hạnh phúc của em là gì? Là em nhận ra anh như vậy sớm hơn, không muộn thế này.

Thỉnh thoảng em lại kể cho anh nghe nhé, hôm nay em mệt chỉ nhớ được vậy thôi. Em cũng thấy mệt mỏi quá. Nhưng chúng mình vẫn là vợ chồng anh nhỉ. Vợ vẫn yêu chồng lắm.

Các cụ có câu “gái ** hay già mồm”. Họ cướp chồng em, nhưng không, em chỉ là cho mượn tạm thôi. Để nó chăm sóc chồng em, cho em đi làm kiếm tiền nuôi con.

Những lúc anh nóng giận đánh em, em cũng đau lắm. Đau nhiều lắm cả thể xác và tinh thần.

Thương và yêu anh nhiểu lắm. Chồng yêu của em!”.

Câu chuyện vừa được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh chị vợ bị chồng đánh máu me be bét, cay đắng đi dưới mưa càng khiến cư dân mạng trở nên phẫn nộ hơn với những kẻ vũ phu như vậy. Rất nhiều chị em phụ nữ khuyên chị vợ nên ly hôn để có cuộc sống an nhàn, thanh thản. Những người đàn ông phụ bạc như vậy không nên giữ lại làm gì. Các cư dân mạng viết:

"Loại đàn ông vũ phu bội bạc, 12 năm ròng vợ hi sinh nhẫn nhịn đủ thứ, theo chồng từ lúc nghèo khó đến khi giàu sang, thế mà trả ơn vợ bằng cách đi ngoại tình".

"Nhìn mặt ông chồng đến nỗi nào đâu mà ác với vợ thế cơ chứ, phản bội bị vợ phát hiện đã đành, còn đánh người ta máu me be bét".

"Đáng sợ quá, tình cảm ân nghĩa vợ chồng sâu nặng bao năm không bằng một đứa con gái lạ, đi cướp chồng giật bố, phá hoại gia đình người ta".

"Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Đây gặp loại chồng khốn nạn thì phải tát nó sấp mặt trước, rồi tát biển tát ao gì cũng được".