Chồng bàng hoàng phát hiện vợ ngoại tình với hàng xóm

Sơn và Quỳnh đã kết hôn được 7 năm và có với nhau hai đứa con, 1 trai 1 gái vô cùng dễ thương. Nói không phải nịnh vợ nhưng Sơn vô cùng tự hào về vợ mình. Với anh, Quỳnh là một người phụ nữ hoàn hảo. Cô không chỉ duyên dáng mà con hết lòng vun vén gia đình, chăm lo con gái lại biết cách cư xử với hai bên nội ngoại. Vì thế mà anh luôn lo lắng và đặt vợ con lên trước khi đi đâu hay định làm gì.



Hơn thế nữa, đảm việc nhà đã đành, Quỳnh còn giỏi việc cơ quan nên lương thưởng của cô cũng cao hơn hẳn anh. Ngoài ra cô còn tranh thủ buôn cái này, bán cái nọ nên gia đình cũng chẳng thiếu thốn gì. Vì vậy mà việc Quỳnh vẫn một mực yêu, lấy và thương anh đến bây giờ khiến anh lại càng trân trọng vợ nhiều hơn.

May mắn có một người vợ như thế nên Sơn chưa bao giờ mảy may nghi ngờ vợ làm chuyện gì có lỗi với mình. Kể cả khi không ít lần anh nghe hàng xóm thì thầm to nhỏ, lời ra tiếng vào chuyện Quỳnh có người đàn ông khác, anh cũng một mực phủ nhận. Thậm chí anh còn cho rằng họ ghen ăn tức ở với gia đình nhỏ của mình nên tìm cách phá hoại.

Bất chấp lời ra tiếng vào, Sơn vẫn một mực yêu và tin vợ. (Ảnh minh họa) Sơn vô tư đem chuyện này kể với vợ thì chị cũng một mực phủ nhận. Quỳnh khẳng định rằng mình không phải loại người phụ nữ như thế. Cô còn nói thêm: "Anh kệ người ta đi. Với em, lời nói và sự tin tưởng của anh mới quan trọng chứ người khác thì em không quan tâm lắm. Nhưng nếu cả anh cũng tin như thế thì em thực sự đau lòng lắm." Nghe vợ nói những lời tận đáy lòng như thế, Sơn vô cùng xúc động và cảm thấy có lỗi vì đã nói chuyện không đâu khiến cô phải khó chịu.



Thế nhưng, cho dù Quỳnh có khéo léo đến mấy, có giấu kĩ đến mấy thì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Sơn như chết điếng khi chị hàng xóm nhà đối diện cho anh xem những hình ảnh chị đã chụp lại. Trong đó, trên tầng thượng nhà anh là hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết và không khó để nhận ra một trong hai chính là Quỳnh. Hóa ra mỗi tối, lúc Quỳnh lên tầng thượng phơi quần áo cũng chính là lúc chuyện vụng trộm diễn ra.

Sơn là kỹ sư xây dựng nên sau một ngày vất vả ở công trường, Sơn về nhà ăn uống, dọn dẹp bát đĩa giúp vợ xong xuôi là thường lăn ra ngủ vì mệt. Còn Quỳnh thì còn phải lau chùi, tắm cho con cái rồi giặt đồ, phơi quần áo nên đến khi chị đi ngủ thì anh đã ngủ từ bao giờ. Cũng vì thế mà chuyện chăn gối của hai vợ chồng khá thưa thớt. Một tuần anh chị chỉ ân ái khoảng 2 lần và xong thì lần nào anh cũng lăn ra ngủ như chết.

Năm nay Quỳnh mới 36 tuổi, cái độ tuổi mặn mà nhất của một người đàn bà. Còn gã hàng xóm độc thân chỉ mới ngoài 30. Thế nhưng chính vì cái duyên dáng, cái khéo léo của Quỳnh mà hắn mê như điếu đổ còn Sơn thì chẳng hay biết gì.

Hai nhà ở cạnh nhau, xây ngang như nhau, rào chắn sân thượng cũng thấp nên rất dễ trèo qua. Từ trước đến giờ, hai người bọn họ lén lút với nhau khi Sơn đã ngủ và mọi chuyện diễn ra trong nhà gã. Có cả những đêm trăng thanh gió mát, khi mà hàng xóm đã đóng cửa tắt đèn thì đôi tình nhân vụng trộm lại thực hiện hành vi đáng xấu hổ của mình ngay trên sân thượng để thay đổi không khí.

Chính một trong những lần như thế đã bị chị hàng xóm ở đối diện bắt gặp. Đáng lẽ chị ta sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này nhưng vì con gái mải chơi quên thu quần áo nên đến tối muộn chị mới nhớ ra để lên lấy. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chị thấy Thùy đang mải mê trong vòng tay của gã hàng xóm, sẵn điện thoại trong tay nên đã nhanh chóng chụp lại để là bằng chứng cho Sơn.

Nhìn bức hình trong điện thoại của chồng được chị hàng xóm gửi cho, Quỳnh quỳ xuống khóc lóc xin chồng tha thứ. Chị bảo, thấy anh đi làm về mệt mỏi nên chị không dám đòi hỏi mà chị lại có nhu cầu nên ngã vào vòng tay gã hàng xóm. Chị nói chị vẫn rất yêu anh và hứa sẽ không bao giờ như thế nữa.

Tuy nhiên Sơn không thể tha thứ cho hành động của chị được. Kết quả là họ ra tòa vào một ngày thu ảm đạm, hai đứa trẻ sẽ về sống với ông bà nội. Quỳnh cũng chẳng thế nào phản bác được kết quả này bởi mọi tội lỗi đều là do chị cả.