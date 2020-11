“Choáng váng” những cách làm đẹp kỳ dị của giới trẻ Nhật Bản

Mặt nạ nâng mặt: Với lời quảng cáo giúp làm thon gọn mặt mà không cần động tới dao kéo, mặt nạ V-line từng là trào lưu làm đẹp kỳ dị của Nhật được chị em săn đón. Tuy nhiên, tác dụng của chiếc mặt nạ này không được như lời quảng cáo. "Decora" là cách làm đẹp và ăn mặc sặc sỡ. Tín đồ của xu hướng này sẽ ăn mặc và trang điểm thật màu mè, bắt mắt nhất có thể. Đối với cách trang điểm, phổ biến nhất là dùng các gam màu nổi như hồng, xanh… cho mắt và đính thêm các hạt đá, cườm lên lông mi, mặt. Trang điểm độc đáo kiểu "ganguro" đòi hỏi làn da phải được nhuộm nâu sẫm, tóc màu nổi, mắt và môi thường dùng son màu trắng hoặc bạc. "Shironuri" là cách trang điểm kỳ lạ với khuôn mặt trắng và nhấn vào đôi mắt. Theo đó, đôi mắt được trang điểm cầu kỳ. Riêng làn da sẽ phải phủ một lớp phấn trắng dày cộp. Kính tạo mắt hai mí từng gây sốt vào cuối năm 2017. Theo quảng cáo, người dùng chỉ cần mang kính này 5 - 10 phút mỗi ngày và không cần đến bất kỳ thủ thuật dao kéo nào. Tuy nhiên, cách này chỉ đem đến hiệu quả nhất thời, không cố định nếp mí tạo ra, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhật Bản từng tung ra thị trường chiếc khuôn có hình đôi môi để hỗ trợ chị em tô son. Theo đó, người dùng chỉ việc tô theo khoảng trống của khuôn là được nhưng hiệu quả của nó không được đánh giá cao. Làm răng nanh giả: Với tên gọi là “yaeba”, cơn sốt răng nhọn trở thành xu hướng mới nổi tại Nhật Bản. Hàng trăm thiếu nữ đã tới đây để yêu cầu nha sĩ biến 2 chiếc răng nanh bình thường của mình thành 2 chiếc răng nhọn hoắt. Mặc trang phục in hình 3D nhạy cảm: Giới trẻ xứ hoa anh đào phát cuồng với trang phục in hình 3D nhạy cảm khiến người đối diện phải nhức mắt. Các cô gái chuộng kiểu áo phông mang tên “ú òa” in 3D hình vòng 1 căng đầy lấp ló hoặc tạo cảm giác như bị xé rách để lộ vòng 1 khủng. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

