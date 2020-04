Cho trẻ uống Vitamin C phòng dịch: Hai sai lầm không đáng có

Vitamin C còn là chất dẫn giúp trẻ hấp thu hiệu quả sắt, canxi, axit folic... từ thực phẩm để xương chắc khỏe.



Bổ sung Vitamin C là điều quan trọng khi cần tăng cường sức đề kháng chống virus nCoV, tuy nhiên, chúng ta nên tránh những sai lầm dưới đây.

Bổ sung Vitamin C càng nhiều càng tốt

Nhiều bà mẹ nghĩ rằng Vitamin C có tác dụng như vậy nên bổ sung cho trẻ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên vi chất này không phải là thứ có thể "để dành" bởi nó có tính chất tan trong nước, cơ thể không dự trữ được. Vì vậy, cần bổ sung Vitamin C cho trẻ một cách đều đặn, hàng ngày chứ không phải để đến khi có dịch bệnh mới cho uống một cách cấp tập.

Mới đây, chương trình Vì Tầm Vóc Việt (phát sóng hằng ngày trên VTV1 lúc 20h) đã có những cảnh báo về tác hại của bổ sung thừa Vitamin C đối với trẻ. Phát biểu trong một tập của chương trình, TS Phan Bích Nga, Giám đốc Trung tâm Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, nhu cầu Vitamin C trong khẩu phần hằng ngày của chúng ta không nhiều; trung bình mỗi người lớn chỉ cần 50 đến tối đa 80mg/ngày và với trẻ em thì ít hơn, chỉ 30-50mg/ngày. Trong khi đó các viên Vitamin C phổ biến dạng viên sủi thì hàm lượng Vitamin C lại thường khá cao, tối thiểu cũng phải 80 mg thậm chí 500mg/viên, lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu khuyến nghị”.

TS Phan Bích Nga -Viện Dinh dưỡng Quốc Gia tư vấn trên Vì Tầm Vóc Việt. Theo phân tích của TS Nga, Vitamin C thừa sẽ có hại cho cơ thể, ví dụ như axit oxalic - sản phẩm trung gian của Vitamin C khi chuyển hóa - là một chất dễ gây ra bệnh sỏi thận nếu tích tụ quá nhiều. Chưa kể, Vitamin C cũng tăng hấp thu canxi đường ruột, nên dễ gây thừa canxi. Vitamin C tổng hợp tốt như Vitamin C tự nhiên Nhiều bậc cha mẹ quan niệm rằng bổ sung Vitamin C trực tiếp thông qua viên tổng hợp hay thực phẩm chức năng sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn là việc cho các con ăn thực phẩm tươi hàng ngày. Còn TS Phan Bích Nga tư vấn, việc bổ sung các đa vitamin và khoáng chất tốt nhất vẫn nên đến từ chế độ ăn hàng ngày. Cần ăn đa dạng các loại thực phẩm để chúng ta có thể lấy được đầy đủ các chất trong nhiều loại thực phẩm. Nguồn Vitamin C tồn tại dưới hai dạng là tự nhiên và tổng hợp. Trong đó, Vitamin C tổng hợp như viên ngậm, siro... nhược điểm là có tính axit, không tốt cho hệ tiêu hóa, hấp thu chậm, đào thải nhanh, dễ bị oxy hóa. Vitamin C tự nhiên có sẵn trong rau quả tươi ưu điểm là tồn tại dưới dạng phức hợp với các pectin và flavonoid - những hợp chất có tác dụng ổn định được hoạt tính của Vitamin C khỏi bị oxy hóa, giúp hấp thu tốt hơn và dự trữ lâu hơn trong cơ thể. Ngoài ra, C tự nhiên có độ pH trung tính nên rất an toàn với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Vitamin C tự nhiên có nhiều trong trái cây họ cam quýt, kiwi, đu đủ chin, táo, gấc…; trong các loại rau củ như ớt chuông, súp lơ… Bên cạnh rau củ quả trong bữa ăn hàng ngày, cha mẹ cũng có thể cân nhắc lựa chọn các sản phẩm nước ép từ trái cây tự nhiên trên thị trường để bổ sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất cho trẻ.



