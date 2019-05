Chỉ số hài lòng người bệnh 2018: Người bệnh “chán” nhất là WC BV

Đây là năm thứ hai, khảo sát được thực hiện với trên 7.500 người bệnh và người nhà bệnh nhân sau khi xuất viện ở 60 bệnh viện công tại 23 tỉnh, thành trên cả nước năm 2018.

Nhà vệ sinh bệnh viện vẫn còn là nỗi ám ảnh với người bệnh. Ảnh: vtc.vn

Theo khảo sát này, so với năm 2017, các chỉ số về trình độ, tay nghề chuyên môn của thầy thuốc, kết quả điều trị, thái độ giao tiếp với bệnh nhân, giường và chăn ga gối nệm của bệnh viện, giải thích tình trạng bệnh và điều trị, nhà vệ sinh bệnh viện, kết quả khảo sát mới cho thấy người bệnh đã "hài lòng" hơn.

Khảo sát này cho thấy hai chỉ số có mức độ hài lòng kém nhất là giá viện phí và nhà vệ sinh bệnh viện . Chỉ số được đánh giá tốt nhất là trình độ thầy thuốc.

Chỉ số hài lòng người bệnh trung bình đạt 4,04/5, tương ứng với mức độ hài lòng của người bệnh nội trú với chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh đạt mức 80,8% so với kỳ vọng.

Trong số 60 bệnh viện khảo sát, có 13 bệnh viện được người bệnh hài lòng nhất và thuộc nhóm xếp hạng rất tốt, chiếm 21,7%, 26 bệnh viện người bệnh hài lòng và được xếp hạng tốt, chiếm 43,3% còn lại 21 bệnh viện thuộc nhóm xếp hạng khá, chiếm 35%.

So sánh với kết quả khảo sát gần 3.000 bệnh nhân nội trú ở 29 bệnh viện công năm 2017, Chỉ số hài lòng người bệnh (PSI) năm 2018 đã có sự cải thiện theo hướng tích cực. Chỉ số PSI 2018 đạt 4,04/5 so với PSI 2017 đạt 3,98/5 (tương ứng với mức độ hài lòng đạt mức 80,8% ở năm 2018 so với mức 79,6% ở năm 2017). Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh năm 2018, số bệnh viện được mở rộng khảo sát nhiều hơn hai lần so với năm 2017.

Đáng chú ý, có nhiều chỉ số khảo sát có kết quả kém hơn khảo sát tương tự thực hiện năm 2017 như chỉ số cấp phát, hướng dẫn sử dụng thuốc, thông tin về thuốc và chi phí điều trị, hỏi và gọi được nhân viên y tế, sơ đồ biển báo trong bệnh viện.

Đặc biệt, viện phí là chỉ số người bệnh kém hài lòng nhất trong khảo sát này (viện phí mới tăng từ 2018). Chỉ số "nhà vệ sinh bệnh viện" tuy có thay đổi theo hướng tích cực hơn lần khảo sát trước, tuy nhiên, chỉ số này vẫn xếp ở nhóm cuối trong bảng chỉ số.

Nhóm khảo sát cũng cho biết có 9,5% người bệnh thừa nhận đưa "phong bì" cho bác sĩ, nhưng 85% trong số này cho rằng họ gửi quà biếu để thể hiện sự cảm ơn bác sĩ chứ không vì cần ưu tiên về dịch vụ.

Ông Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng khảo sát hài lòng người bệnh đã được các bệnh viện thực hiện tích cực hàng năm. Các ý kiến của người bệnh đã được lắng nghe, ghi nhận. Kết quả khảo sát tương đối phù hợp với chất lượng bệnh viện.