Chết cười những tư thế tập plank hài hước nhất quả đất

Tập plank tại giảng đường đại học. Tập thể dục trong tủ mát. Tư thế plank trên lạc đà. Plank trên nóc tủ. Khi đi siêu thị, bạn cũng có thể tranh thủ plank. Plank trên cả bậc cầu thang. Bạn có đủ can đảm plank trên nòng súng? Trèo lên cả ngọn cây để plank. Chui vào máy giặt để plank. Người đàn ông can đảm này còn leo lên cả ngọn cột đèn để plank. Hay mạo hiểm ra giữa biển để plank.Plank giữa sa mạc nóng như thiêu như đốt. Plank trên khoang hành lý máy bay. Plank dưới kệ bánh kẹo. Thanh niên can đảm plank trên chiếc xe ba bánh. Ảnh: List25.

