Chế độ ăn nhiều màu sắc giúp nữ MC 52 tuổi trẻ như gái đôi mươi

Tonia Buxton là người Síp gốc Hy Lạp, hiện làm công việc dẫn chương trình tại Anh. Theo Daily Mail, cô áp dụng chế độ ăn kiêng kiểu Hy Lạp nhằm giữ vẻ ngoài trẻ trung. Tonia từng viết một quyển sách có tựa đề The Secret of Spices (tạm dịch: Bí mật của gia vị) nhằm kể chi tiết một số loại thảo mộc, gia vị có tác dụng tốt với nhan sắc. Trong khi đó, những loại khác có thể thúc đẩy tâm trạng, hỗ trợ các kỹ năng nhận thức. Bà mẹ 51 tuổi tin rằng thực đơn gồm nhiều loại rau theo mùa, thảo mộc và gia vị giúp trẻ lâu.Chế độ ăn của người Hy Lạp và nhiều quốc gia vùng Địa Trung Hải nói chung thường có tỷ lệ cao các loại rau củ quả theo mùa, ngũ cốc, mỳ ống, bánh mì, hải sản tươi còn bơ sữa, thịt gia súc gia cầm chỉ chiếm lượng nhỏ. Người dân ở các vùng này cũng sử dụng nhiều loại gia vị, thảo mộc trong quá trình chế biến. Nữ MC 52 tuổi chia sẻ: "Khi người ta nghiên cứu về vùng Địa Trung Hải, họ không tìm được lý do tại sao những người dân nơi đây hiếm khi bị bệnh tim mạch hay ung thư và còn rất trẻ trung. Đó là bởi lối sống và thói quen ăn uống đã hình thành từ lâu. Thành phần quan trọng nhất đó là dầu olive và các loại rau củ quả nhiều màu sắc, họ ăn nhiều cà chua, lá hương thảo, mì ống, bánh mì...". Tonia tin rằng các loại thảo mộc có ảnh hưởng tích cực đến quá trình làm chậm sự lão hóa của cơ thể đồng thời có lợi cho tinh thần. Ví dụ như hương thảo, quế, nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa, bạc hà giúp làm dịu sự căng thẳng còn tỏi có thể làm tăng ham muốn "chuyện ấy". MC truyền hình khẳng định một chế độ ăn với đủ màu sắc từ rau củ quả tươi đem đến lợi ích to lớn cho sức khỏe, cơ thể đồng thời việc tự nấu ăn tại nhà là cách duy nhất để hấp thu nhiều dinh dưỡng nhất có thể từ thực phẩm. "Nếu bạn tự chế biến bạn sẽ thu được nhiều dưỡng chất. Khi mua đồ đóng gói, chế biến sẵn bạn chỉ ăn cho no bụng mà không nhận được lượng dinh dưỡng vốn có", Tonia khẳng định. Nói về bí quyết trẻ đẹp của bản thân, Tonia tin rằng chính thói quen ăn uống kiểu Hy Lạp đã giúp cô có diện mạo tươi tắn như phụ nữ tuổi 30 dù năm nay đã bước qua ngưỡng 50. Tonia còn cho biết chính chế độ ăn này đã giúp cô hồi phục sức khỏe sau một cú ngã trong lúc đi trượt tuyết cách đây vài năm. Trang Insider cho biết chế độ ăn của người Hy Lạp giữ lượng đường trong máu ổn định, từ đó góp phần ức chế mụn trứng cá phát triển. Ngoài ra, nó cùng gồm đa dạng thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp duy trì làn da mịn màng, giảm nếp nhăn và chữa lành vết thương.

