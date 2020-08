Chế độ ăn chuẩn chỉnh cho người bị viêm gan B

Người bị viêm gan B nên chia nhỏ bữa, ăn đúng giờ để cơ thể hấp thu tốt hơn, đồng thời giảm bớt áp lực cho gan. Ảnh: https. Đồng thời, chế độ ăn của người bị viêm gan B cũng nên cân bằng 4 nhóm dưỡng chất gồm chất béo, chất đạm, chất bột đường, vitamin và khoáng chất. Ảnh: genk. Theo đó, người bị viêm gan B nên ăn thực phẩm giàu đạm tốt như cá, sữa tươi tiệt trùng…và các món dễ tiêu hóa, ví dụ như sữa chua, canh, súp, cháo…Ảnh: tepbac. Nhóm thực phẩm chứa nhiều vitamin người viêm gan B nên ăn gồm trái cây, táo, bí đỏ, cà chua…Ảnh: tgdd. Người mắc viêm gan B cũng nên tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt và các loại đầu với hàm lượng tinh bột tốt dồi dào, giúp duy trì năng lượng cần thiết cho cơ thể. Ảnh: vinmec. Bên cạnh đó, người bị viêm gan B cần tránh tiêu thụ một số loại thực phẩm như lòng đỏ trứng vì chứa nhiều cholesterol. Ảnh: healthplus. Tôm là loại thực phẩm người bị viêm gan B cần tránh do chứa nhiều đạm và cholesterol, khiến gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa được hết hoạt chất này. Ảnh: daihaisan. Ngoài protein, thịt dê còn chứa một lượng lớn lipid. Điều này sẽ tạo thành “gánh nặng” cho gan, do đó người viêm gan B không nên ăn thịt dê. Ảnh: thitdetuoi. Nội tạng động vật chứa nhiều cholesterol, làm cản trở bài tiết mật, tác động tiêu cực đến quá trình lọc thải độc tố, do đó người bị viêm gan B nên tránh tiêu thụ loại thực phẩm này. Ảnh: sohacdn.

