Chế độ ăn cho người bị mỡ máu cao nhất định phải biết

Người bị mỡ máu cao nên hạn chế ăn thịt đỏ mỗi ngày. Ảnh: tieudung. Lý do là vì thịt đỏ chứa hàm lượng cholesterol cao, nếu thường xuyên ăn thịt đỏ sẽ khiến lượng mỡ máu tăng lên nhanh chóng. Ảnh: vgcloud.Người bị mỡ máu cao cũng nên ăn thực phẩm chứa ít cholesterol vì hàm lượng cholesterol tăng sẽ kéo theo lượng mỡ có trong máu cũng tăng theo. Ảnh: hoanluu. Thực phẩm chứa ít cholesterol dành cho người bị mỡ máu cao bao gồm ngũ cốc, thịt nạc, bí đỏ, nấm hương,...Ảnh: cooky. Bên cạnh đó, người bị mỡ cao không nên ăn tối quá muộn. Ảnh: onecmscdn. Nếu bạn ăn tối với thức ăn nhiều đạm vào lúc tối muộn sẽ rất khó tiêu hoá, làm lượng cholesterol đọng trên thành động mạch dẫn đến xơ vữa động mạch. Ảnh: media. Ngoài ra, người bị mỡ máu cao cần kiêng các thực phẩm chứa chất béo no vì chất béo no dễ gây tắc động mạch. Ảnh: amazonaws. Người bị mỡ máu cao nên ăn nhiều hoa quả trực tiếp thay vì ép lấy nước uống. Ảnh: mediacdn. Ăn hoa quả trực tiếp sẽ tăng chất xơ, giảm hàm lượng chất béo và cholesterol hấp thụ vào cơ thể. Ảnh: zadn.

