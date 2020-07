Chế độ ăn cho người bị đau lưng giúp giảm đau nhanh chóng

Người bị đau lưng ăn các loại cá biển và hải sản bởi chúng chứa nhiều chất béo omega 3, có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, giảm đau lưng hiệu quả. Ảnh: ngoisao. Người bị đau lưng nên tiêu thụ nhiều rau củ và trái cây bởi hàm lượng vitamin trong các loại thực phẩm này có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp hiệu quả. Ảnh: tgtt. Bên cạnh đó, khi bị đau lưng, bạn nên bổ sung dinh dưỡng từ các loại hạt bởi những loại hạt này có tác dụng bổ thận, giải độc, chống viêm, ngăn ngừa tiến trình lão hóa xương. Ảnh: vinmec. Sữa và các chế phẩm từ sữa cũng nên có trong chế độ ăn của người bị đau lưng do nhóm thực phẩm này còn có công dụng giúp đẩy lùi quá trình thoái hóa xương, làm dịu các cơn đau nhức dai dẳng. Ảnh: daylambanhngon. Ngoài ra, bạn nên uống nhiều nước bởi nước có thể ngăn ngừa co thắt cơ, kiểm soát huyết áp và cải thiện tiêu hóa. Ảnh: ddx. Người bị đau lưng cần tránh sử dụng chất kích thích như bia, rượu bởi nhóm chất này sẽ làm gia tăng cơn đau của bạn. Ảnh: cuocsongantoan. Người bị đau lưng cũng nên hạn chế đồ ăn cay nóng như ớt, tiêu, wasabi,… để tránh làm cho bệnh trở nên dai dẳng và khó lành hơn. Ảnh: nhahangquangon. Đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ cũng khiến tình trạng viêm xương khớp, khiến chứng các cơn đau vùng cột sống trở nặng hơn. Do đó, người bị đau lưng nên tránh những thực phẩm này. Ảnh: genvita. Khi bị đau lưng, bạn nên kiêng ăn nhiều muối vì muối là hoạt chất làm hao mòn lượng canxi trong xương, dẫn đến tình trạng các cơ xương yếu đi, phát sinh các cơn đau liên tục. Ảnh: vinmec. Người bị đau lưng nên kiêng sử dụng những thực phẩm giàu chất đạm do hấp thụ nhiều chất đạm sẽ khiến lượng canxi trong cơ thể bị loãng, từ đó tăng nguy cơ thoái hóa khớp, loãng xương, khiến các cơn đau trở nên dai dẳng hơn. Ảnh: blogspot. Mô tả video

