Chế biến rau củ kiểu này vừa mất chất vừa dễ gây ung thư

Bạn không nên xào rau quá lâu bởi thời gian xào lâu sẽ khiến những loại vitamin có lợi trong rau bị phân hủy. Ảnh: tgdd. Tương tự như xào, việc nấu, luộc hay chế biến rau củ quá kỹ sẽ khiến các vi chất dinh dưỡng như vitamin B và C bị hòa tan trong nước và thẩm thấu ra ngoài một cách lãng phí. Ảnh: nau. Trong khi đó, nhiều chị em vì tiết kiệm nước nên khi luộc rau chỉ cho một ít nước. Điều này khiến rau mất ngon và bị thâm đen. Ảnh: tgdd. Với mướp đắng, nhiều chị em cứ thế thái rồi xào mà không luộc qua nước nóng, khiến cản trở sự hấp thu canxi trong thực phẩm do mướp đắng có chứa axit oxalic. Ảnh: blogspot. Do đó, trước khi xào mướp đắng, bạn nên luộc qua trong nước nóng để có được loại bỏ axit oxalic. Ảnh: daynauanngon. Với giá đỗ, nhiều chị em chỉ rửa sạch và ăn sống mà không nấu chín. Ảnh: tienphong. Giá đỗ có chứa một số chất độc hại như các chất ức chế trypsin, có thể gây ra buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chóng mặt và các phản ứng bất lợi khác. Do đó, giá đỗ nên được nấu chín trước khi ăn. Ảnh: bibomart. Nhiều chị em thường nướng rau củ trên than để ăn kèm trong các buổi tiệc nướng nhưng việc làm này có thể làm cạn kiệt các chất dinh dưỡng bên trong rau củ. Ảnh: chudu24. Đồng thời, rau củ được nướng ở nhiệt độ quá cao cũng làm biến đổi các chất chống oxy hóa, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Ảnh: pinimg.

Bạn không nên xào rau quá lâu bởi thời gian xào lâu sẽ khiến những loại vitamin có lợi trong rau bị phân hủy. Ảnh: tgdd. Tương tự như xào, việc nấu, luộc hay chế biến rau củ quá kỹ sẽ khiến các vi chất dinh dưỡng như vitamin B và C bị hòa tan trong nước và thẩm thấu ra ngoài một cách lãng phí. Ảnh: nau. Trong khi đó, nhiều chị em vì tiết kiệm nước nên khi luộc rau chỉ cho một ít nước. Điều này khiến rau mất ngon và bị thâm đen. Ảnh: tgdd. Với mướp đắng, nhiều chị em cứ thế thái rồi xào mà không luộc qua nước nóng, khiến cản trở sự hấp thu canxi trong thực phẩm do mướp đắng có chứa axit oxalic. Ảnh: blogspot. Do đó, trước khi xào mướp đắng, bạn nên luộc qua trong nước nóng để có được loại bỏ axit oxalic. Ảnh: daynauanngon. Với giá đỗ, nhiều chị em chỉ rửa sạch và ăn sống mà không nấu chín. Ảnh: tienphong. Giá đỗ có chứa một số chất độc hại như các chất ức chế trypsin, có thể gây ra buồn nôn, nôn, tiêu chảy, chóng mặt và các phản ứng bất lợi khác. Do đó, giá đỗ nên được nấu chín trước khi ăn. Ảnh: bibomart. Nhiều chị em thường nướng rau củ trên than để ăn kèm trong các buổi tiệc nướng nhưng việc làm này có thể làm cạn kiệt các chất dinh dưỡng bên trong rau củ. Ảnh: chudu24. Đồng thời, rau củ được nướng ở nhiệt độ quá cao cũng làm biến đổi các chất chống oxy hóa, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Ảnh: pinimg.