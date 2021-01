Chạy theo tiếng gọi giàu sang, quả báo nào cho mẹ của con tôi?

Tôi và Hoa yêu nhau từ những ngày đại học. Ngay từ lần đầu ngồi chung bàn trên giảng đường, chúng tôi như đã phải lòng nhau. Bốn năm đại học trôi qua, chúng tôi dự định sẽ đi làm để cùng nhau xây dựng một khoản nhỏ, chuẩn bị cho tương lai hai đứa. Tuy nhiên, để có được một công việc ổn cho một sinh viên mới ra trường như chúng tôi thật sự là rất khó.

Hai đứa mất một thời gian mới tìm được một công việc tạm ổn thì chả may Hoa có thai. Lúc đầu cô ấy vẫn đi làm bình thường, nên cuộc sống của hai đứa ở Hà Nội không khó khăn lắm. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, cô ấy ốm nghén thường xuyên, buộc phải nghỉ việc ở nhà. Lúc này gánh nặng dồn hết lên tôi. Với thu nhập một tháng 7 triệu, thực sự tôi rất sợ sẽ làm cho Hoa khổ, thiếu thốn. Hoa cũng không than vãn gì, tôi nghĩ là cô ấy chắc chắn cũng hiểu cho tôi.

Suốt thời gian dài, tôi luôn trăn trở tìm kiếm người vợ đã bỏ rơi mình thuở hàn vi. Ảnh minh họa.

Hôm đó là ngày con tôi tròn một tháng tuổi, tôi cố gắng về sớm, mua một cái váy thật đẹp để tặng vợ, vì tôi biết cô ấy rất khổ khi bên tôi. Về gần đến nhà trọ, tôi nghe thấy tiếng khóc của con từ xa, lo lắng, tôi chạy thật nhanh về nhà. Mở cửa ra, con tôi đang nằm một mình trong nôi, khóc thét lên vì khát sữa. Tôi tìm Hoa khắp nới, gọi điện hoài không thấy cô ấy nghe máy. Thực sự lúc đó tôi như phát điên, tôi sợ hãi và lo lắng, không biết vợ mình đang ở đâu, có xảy ra chuyện gì không.

Sau một thời gian nghỉ việc để tìm kiếm thông tin của Hoa nhưng vô vọng, tôi đi xin việc ở một công ty mới. Nhờ có một chút thành tựu trong công việc trước đây, tôi dễ dàng xin vào một công ty bất động sản. Hàng ngày tôi chăm chỉ làm việc để có thể lo cho con tôi một cuộc sống đầy đủ, thỉnh thoảng hai cha con lại đi tìm hỏi thăm về tung tích của Hoa, nhưng đều là vô vọng.

Hôm nay là tiệc tất niên cuối năm, một năm kinh tế khó khăn nhưng rất may công ty tôi làm ăn rất tốt. Cuối buổi tiệc, tôi được vinh danh là nhân viên có thành tích tốt trong năm qua và sẽ được lên bục để nhận chức trưởng phòng. Tôi vui vẻ bước lên, lòng đầy tự hào, giờ đây tôi có thể lo cho con một cuộc sống tốt nhất và sẽ tìm lại Hoa để bù đắp cho cô ấy những ngày tháng khổ cực sống với tôi.

Đang miên man trong niềm hạnh phúc, tôi như chết đứng. Người đang sánh bước bên giám đốc là Hoa. Thì ra, vợ tôi đã chạy theo tiếng gọi của giàu sang để làm vợ người khác. Cô ấy sẵn sàng bỏ lại đứa con đang khát sữa, đỏ hỏn để chạy theo tiếng gọi giàu sang . Vậy mà bao lâu nay, hai cha con tôi luôn trăn trở tìm, lo lắng cho cô ấy.

Nhìn thấy tôi, Hoa cũng giật mình, cô ấy nhìn tôi chằm chằm nhưng không phải là ánh mắt xin lỗi, mà đó là ánh mắt của sự lo sợ. Cô ấy sợ tôi cho mọi người biết bộ mặt dối trá của vị phu nhân giám đốc cao quý kia. Lòng tôi giờ đây trào lên sự căm ghét và uất hận, thật không ngờ mẹ của con tôi giờ là vợ của sếp.

Liệu tôi có nên vạch mặt người phụ này để vị giám đốc kia thấy được bộ mặt thật của cô ta không?