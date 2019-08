Chảy nước mắt với món mì Dan Dan cay bậc nhất Tứ Xuyên

Ẩm thực Tứ Xuyên (Trung Quốc) luôn sử dụng rất nhiều tiêu, ớt, kết hợp hài hòa cùng những nguyên liệu khác để tạo nên các món ăn cay nồng trứ danh, như đậu phụ Mapo, cá nhúng dầu ớt… và đặc biệt là mì Dan Dan đều là những món ăn đường phố Tứ Xuyên nổi tiếng nhất. Mì Dan Dan ra đời từ năm 1841, do một người bán hàng rong có tên là Trần Bảo Bảo sáng tạo nên. Từ “Dan Dan” trong ngôn ngữ địa phương dùng để chỉ đòn gánh của những gánh hàng rong, chính thế, món ăn này còn được gọi là mì gánh. Mì Dan Dan của Trần Bảo Bảo nhanh chóng trở nên nổi tiếng và có nhiều người khác học theo để bán gánh hàng rong khắp vùng Tứ Xuyên, Thành Đô. Ngày nay, mì Dan Dan được phục vụ trong nhà hàng, và cả trong những khu chợ nhỏ tại Tứ Xuyên mang đậm nét hương vị của thời xưa cũ. Món ăn siêu cay này có các thành phần đơn giản, gồm: mì trứng, thịt xay, tỏi tươi, rau mùi, đậu phộng rang cùng loại sốt “cay toát mồ hôi lưỡi” đặc trưng. Đầu tiên, phần sốt thịt sẽ được cho xuống cuối bát, tiếp đến là phần mì trứng tươi đã được chần nóng và cuối cùng là nêm nếm gia vị, rắc hành lá, mùi và đậu phộng rang lên trên bề mặt. Khi ăn, thực khách sẽ dùng đũa để trộn món mì lên và thưởng thức. Mì Dan Dan có vị bùi của mè, cay của sa tế, thỉnh thoảng chút tê tê đầu lưỡi bởi hạt tiêu Tứ Xuyên. Mì Dan Dan không ngập nước như các loại mì khác mà chỉ có một chút nước sốt nước sốt cay chan gần xâm xấp mặt mì, khi ăn thực khách trộn đều mì lên. Để tạo nên hương vị độc đáo cho món mì Dan Dan thì nhất định phải có hạt cải muối và ớt chưng chuẩn Tứ Xuyên. Hạt cải muối là một loại thực phẩm phổ biến nhất Tứ Xuyên, nhiều hộ gia đình thường muối cả hũ to để ăn dần quanh năm. Ớt chưng Tứ Xuyên là loại gia vị đặc biệt, được làm khá cầu kỳ từ nhiều loại gia vị khác nhau như ớt, lá nguyệt quế, hồi, thảo quả, nhục đậu khấu, đinh hương… Ớt chưng Tứ Xuyên có vị cay tê, tạo nên mùi thơm đặc trưng cho mọi món ăn địa phương. Mì cay Tứ Xuyên có nhiều mùi hạt tiêu và cay nhất so với những món mì thông thường khác. Ở những vùng khác thì mì sẽ ít cay, ngọt và có nhiều rau hơn. Nếu chưa từng ăn bao giờ, mì Dan Dan có thể sẽ gây sốc cho bạn bởi mùi hương mạnh mẽ. Sắc đỏ nổi bật của ớt trong bát mì cũng sẽ khiến nhiều người không ăn được cay phải e dè. Khi thưởng thức, mì Dan Dan sẽ hấp dẫn bạn bởi sợi mì dẻo dai, thịt xào hạt cải muối cùng đậu phộng giòn tan, nước dùng thì cực kỳ cay xen lẫn chút chua dịu từ giấm. Chỉ cần một miếng, các giác quan của bạn sẽ bùng nổ với vị cay mạnh mẽ. Và cứ thế, món ăn này sẽ hấp dẫn bạn đến tận miếng cuối cùng. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

