Cháu gái tỷ phú chết vì hút mỡ nâng ngực tại Hàn Quốc: Tai biến đáng sợ

Theo SCMP, Bonnie Evita Law, 34 tuổi, cháu gái của tỉ phú quá cố Hong Kong Law Ting-pong, người sáng lập hãng quần áo Bossini, đã thực hiện hút mỡ nâng ngực nhân sinh nhật, nhưng lại rơi vào hôn mê tại viện thẩm mỹ ở quận Gangnam, Seoul, sau đó được chuyển đến một bệnh viện và tử vong ở đây. Cái chết của Bonnie xảy ra hồi cuối tháng 1, đến ngày 4/3 mới được tiết lộ danh tính cũng như kế hoạch của gia đình. Daniel Chi, chồng của Bonnie cho biết sẽ đệ đơn kiện lên tòa án Hong Kong và yêu cầu phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Ollim bồi thường, truy cứu trách nhiệm hai bác sĩ và y tá với cáo buộc ngộ sát, giả mạo tài liệu trước phẫu thuật. Trước đó, cô Law đã căng da mặt vào ngày 21/1, nhưng đã tử vong vì biến chứng thẩm mỹ vào ngày 28/1, sau khi thực hiện phẫu thuật hút mỡ ở cả cánh tay và xương chậu trên, chuyển mỡ để nâng ngực và tiêm botox trên cả hai bắp chân. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi bác sĩ Kim Sung Il (ảnh), người tuyên bố có 10 năm kinh nghiệm làm bác sĩ y khoa và bác sĩ phẫu thuật Jung Tae Gwang và y tá Park Mi Soo hỗ trợ. Bác sĩ Ho Chiu-ming, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ và Tái tạo Hong Kong, nghi ngờ cái chết của Bonnie liên quan đến các thủ tục gây mê. Vị bác sĩ này cũng cảnh báo trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ làm đẹp nào tại nước ngoài, nên tìm hiểu thật kỹ. Hồi cuối tháng 8 năm ngoái, một nữ y tá xinh đẹp ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cũng tử vong vì phương pháp làm đẹp bằng mỡ tự thân. Trong phẫu thuật thẩm mỹ, việc hút mỡ tự thân nâng ngực khá phổ biến và hiệu quả mà kỹ thuật can thiệp lại không quá phức tạp. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ đánh giá, kỹ thuật này nếu thực hiện không tốt dễ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Biến chứng nguy hiểm đầu tiên có thể kể đến của việc bơm mỡ tự thân và cũng là tai biến nặng nề của phẫu thuật thẩm mỹ nói chung là sốc thuốc trong gây mê, gây tê đe dọa tính mạng bệnh nhân. Biến chứng thuyên tắc mạch trong kỹ thuật bơm mỡ tự thân cũng có thể là nguyên nhân gây tử vong cho bệnh nhân. Cơ chế gây thuyên tắc là do trong quá trình thực hiện có thể có cục máu đông hay tế bào mỡ lọt vào mạch máu và di chuyển trong hệ mạch gây tắc mạch ở vùng nào đó của cơ thể. Nguy hiểm nhất là khi nó gây tắc mạch ở não hoặc phổi vì có thể gây ra nhiều rối loạn nặng nề cho bệnh nhân, thậm chí có thể gây tử vong. Trong trường hợp bơm mỡ vào ngực, nếu người làm chuyên môn có sai sót khi thao tác có thể làm tổn thương màng phổi gây nguy hiểm cho tính mạng người làm thẩm mỹ.Ngoài ra, hút mỡ nâng ngực còn có thể có những biến chứng khác như nhiễm trùng dễ xảy ra ở cơ sở không đảm bảo điều kiện vô trùng và biến chứng hoại tử một phần hay toàn bộ lượng mỡ bơm vào do không được nuôi dưỡng đầy đủ. Các biến chứng có thể xảy ra là vấn đề kết quả thẩm mỹ không như mong muốn hay vùng bơm mỡ bị biến dạng méo mó, làm khách hàng không hài lòng. Theo chuyên gia, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người nhưng vấn đề phải biết lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín. Trước khi tiến hành hút mỡ tự thân để nâng ngực, chị em cần được bác sĩ thăm khám. Đặc biệt, chị em cần thành thật với tiền sử bệnh lý, tránh những hậu quả đáng tiếc. Cụ thể, những người có bệnh lý mãn tính như tiểu đường, cao huyết áp, gan mật, giang mai, rối loạn đông máu… tuyệt đối không được hút mỡ tự thân để nâng ngực. Ngoài ra, chuyên gia cũng đặc biệt nhấn mạnh, hút mỡ tự thân để nâng ngực cũng không cho kết quả lâu dài. Sau một thời gian ngắn, mỡ sẽ tự tiêu đến 80%. Điều này đòi hỏi bạn phải bơm bổ sung. Sau khi bổ sung cũng không đảm bảo tồn tại lâu dài. Do đó, trước khi quyết định hút mỡ tự thân để nâng ngực, chị em cần hết sức cẩn trọng và cân nhắc kỹ. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

