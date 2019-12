Chánh án "mây mưa" nữ kế toán: Rượu gây ham muốn, hay nhu cầu tình dục cao?

(Kiến Thức) - Thừa nhận vụ việc trong clip Chán án “mây mưa” nữ kế toán, ông Xướng “đổ lỗi” do say rượu. Rượu có thực sự gây ham muốn, hay do nhu cầu tình dục quá cao đến mức ông Xướng bất chấp cả nơi làm việc để “hành sự”?