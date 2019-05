Với những người có bắp chân to, việc lựa chọn trang phục trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, những chân váy dưới đây không những giúp bạn gái che đi khuyết điểm này mà còn rất thời trang và quyến rũ.

Chân to thì chọn chân váy thế nào cho đẹp? Đây chính là câu hỏi luôn ám ảnh các nàng với nỗi lo mang tên chân to mỗi khi mặc bất cứ chiếc váy nào, họ có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cặp đùi bụ bẫm của mình! Cũng vì lý do này mà dù có thích đến mấy, nhiều người vẫn lắc đầu đầy tiếc nuối trước những chiếc váy xinh xắn.Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cách để đôi chân bạn trở dài và thon hơn nhờ cách chọn chân váy khéo léo.

Chân váy xếp li

Đây chắc chắn chính là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bạn gái. Mẫu chân váy sốt xình xịch từ mùa xuân sang mùa đông này có rất nhiều điểm xứng đáng để có mặt trong tủ đồ của các nàng.

Từ chi tiết xếp li nho nhỏ giúp tôn dáng triệt để đến đa dạng chất liệu vải. Nhất là khi phủ những gam màu như: xanh navy, nâu hay hồng vỏ đỗ... Chỉ cần chọn cho mình một chiếc áo dài tay hoặc áo thun đi kèm tông màu phù hợp để đảm bảo độ hài hòa.

Sau cùng là một chút điểm nhấn bằng muôn vàn kiểu giày dép như đôi bốt thấp cổ, giày sneakers trắng, loafers hay mule nữa thôi là vẻ ngoài của các nàng đã trở nên xinh xắn, nữ tính tuyệt đối và quan trọng là giấu đi nhược điểm của đôi chân cực kì công hiệu.

Chân váy xếp li màu nude đi kèm áo phông trắng là chọn lựa thích hợp dành cho cô nàng có dáng người mảnh khảnh, cò hương.

Chân váy màu nâu nhạt đi với áo bệt vai đen thích hớp với các chị em có làn da trắng và bờ vai thanh tú.

Chân váy bút chì

Có thể nhiều người cho rằng thiết kế ôm sát của chân váy bút chì không thực sự phù hợp với người đùi to. Tuy nhiên, nếu cho chúng thêm một ít chiều dài thì các nàng dễ dàng khắc phục nhược điểm rồi.

Không giống với chân váy bút chì cơ bản, kiểu chân váy này có form chữ A giúp cơ thể cân bằng và che đi phần đùi to kém duyên. Điều lí tưởng của chiếc váy bút chì này là không bó lấy phần đùi tạo nên sự thoải mái và thanh thoát trên cơ thể.

Vừa thu hút vừa nhẹ nhàng với tông màu xanh da thời, che được chân to vừa khoe vóc dáng.

Chân váy chữ A

Với thiết kế ôm khít với vòng eo, xòe dần đến cuối tùng váy như hình dáng của chữ A. Đi kèm họa tiết in hoa, giúp tôn lên đường cong của eo và phần hông. Đây là một kiểu chân váy phù hợp với mọi người mặc, kể cả những cô nàng với khuyết điểm có phần đùi to.

Hơn nữa, chân váy chữ A cũng khá dễ dàng trong việc chọn những chiếc áo hay phụ kiện đi kèm để bạn không phải phân vân đắn đo mỗi lần đứng trước tủ chọn đồ. Một chiếc áo thun đơn giản, hoặc áo kiểu thanh lịch nhẹ nhàng sẽ khiến bạn có một diện mạo mới mẻ, kết hợp cùng túi xách tay nhỏ, túi tote, giày cao gót hay bốt thì bạn đã có một bộ trang phục đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn.

Trẻ trung với chân váy jeans chữ A đơn giản.

Chân váy xòe

Nếu sở hữu đôi chân không được thon gọn cho lắm, các nàng hãy ưu ái mẫu chân váy có độ ôm vừa phải hoặc xòe là lý tưởng nhất.

Chân váy xòe cũng có vô vàn biến tấu về màu sắc, họa tiết cho các nàng lựa chọn, chỉ cần bạn lưu ý kết hợp váy họa tiết với áo trơn tối giản là ổn. Vào những ngày trời se lạnh bạn cứ khoác ngoài áo cardigan, blazer hay áo trench coat là có ngay set đồ ấm áp, chuẩn mốt. Hoặc cho những ngày trời mát mẻ, thì đơn giản một chiếc áo kiểu nhẹ nhàng cùng chân váy xòe là một sự lựa chọn hoàn hảo.