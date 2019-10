"Cậu nhỏ" chảy mủ vì quan hệ đường miệng, thói quen này tai hại ra sao?

Bác sĩ Đào Hữu Ghi, Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội), chia sẻ ông vừa điều trị cho nam bệnh nhân 30 tuổi mắc bệnh lậu. Người đàn ông này tới khám với tình trạng “cậu nhỏ” chảy mủ, khó chịu.



Nam bệnh nhân 30 tuổi mắc bệnh lậu sau khi "yêu" bằng miệng ở quán karaoke. Ảnh minh họa: Internet.

Theo bác sĩ Chi, bệnh nhân rất bất ngờ khi nhận kết quả xét nghiệm. Khai thác tiền sử, nam bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ thời gian trước có đi hát cùng bạn bè. Tại quán karaoke, anh đã thử cảm giác lạ với dịch vụ oral sex và cho rằng “yêu” bằng miệng là an toàn, không mắc bệnh.

Về trường hợp này, bác sĩ Ghi phân tích oral sex cũng là một cách quan hệ tình dục và có nguy cơ lây bệnh rất cao. Có thể, trong quá trình "tiếp khách", dịch tiết gây bệnh vẫn còn lưu lại trong miệng nhân viên. Người này sẽ trở thành ổ trung chuyển vi khuẩn cho người khác.

Oral sex có nguy cơ gây ra ung thư vòm họng

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ người mắc ung thư vòm họng do oral sex không an toàn cao gấp 1,5 lần số người mắc bệnh do hút thuốc lá. Rất nhiều người thắc mắc vì sao lại bị ung thư vòm họng khi oral sex?

Nguyên nhân hàng đầu là do virus HPV gây ra. Nếu bạn oral sex với bạn tình nhiễm HPV, bạn sẽ nhiễm HPV theo và đồng thời họng bạn cũng nhiễm HPV từ bộ phận sinh dục. HPV (Human Papilloma Virus - virut gây u nhú ở người) là một virut rất nguy hiểm, chúng lây truyền khá nhanh và được biết đến như là một trong những nguyên nhân gây mụn cóc sinh dục hoặc ung thư cổ tử cung. Đây là loại bệnh phổ biến chỉ đứng thứ hai sau chlamydia (một bệnh do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra) trong số những bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

Nhiễm HIV

Mặc dù khả năng lây nhiễm HIV khi " yêu" bằng miệng không cao bằng những con đường khác, tuy nhiên, nếu khi thực hiện oral sex, bạn có tổn thương răng miệng, chảy máu chân răng, nhiệt miệng hoặc viêm nhiễm họng… cũng như vùng kín có vết trầy xước thì khả năng bạn lây nhiễm HIV từ nguồn bệnh là rất cao.

Do đó, để hạn chế nguy cơ mắc một trong những căn bệnh dễ lây truyền khi quan hệ tình dục bằng miệng này, bạn nên vệ sinh răng miệng, vùng kín sạch sẽ và dừng quan hệ nếu thấy miệng hoặc vùng kín của đối phương có những biểu hiện, tổn thương, viêm loét bất thường.

Nhiễm virut viêm gan B