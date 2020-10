Cặp mẫu nhí song sinh điên cuồng nhịn ăn và cái kết khủng khiếp

Hai chị em song sinh Daria Ledeneva và Maria Ledeneva (16 tuổi) sống tại Lipetsk, phía tây vùng Lipetsk Oblast của Nga vốn là những cô bé vô cùng xinh xắn với khuôn mặt đáng yêu như búp bê và thân hình khá cân đối. Cả 2 cô bé đều nặng 48kg và chiều cao vượt trội hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Cũng vì lẽ đó mà cặp chị em đã sớm được các công ty người mẫu để mắt đến. Đều chung ước mơ trở thành người mẫu nổi tiếng, hai chị em Ledeneva quyết định tham gia lớp đào tạo người mẫu ở Lipetsk. Tuy nhiên, thay vì chỉ dẫn cho 2 cô bé cách ăn uống đúng mực để có vóc dáng cân đối thì giáo viên tại công ty này lại khuyên hai chị em phải giảm cân hơn nữa để "xương gò má lộ ra mới đẹp". Luôn theo đuổi sự hoàn hảo nên Daria và Maria quyết tâm giảm cân để trở nên xinh đẹp hơn nữa. Họ sẵn sàng nhịn ăn và ép cân thật nhanh, rồi dần dần mắc chứng biếng ăn từ lúc nào không hay, cơ thể thì xanh xao, gầy gò, yếu ớt. Thế rồi tại buổi trình diễn thời trang vào năm 2018, Daria và Maria đột nhiên ngất trên sàn diễn. Tại bệnh viện, cặp chị em được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng và tình trạng rất nguy kịch. Daria nghiêm trọng hơn khi còn rơi vào hôn mê. 3 ngày sau đó, cô bé tỉnh lại và cả 2 chị em được xuất viện về nhà. Tuy nhiên sau 1 tháng, tình trạng sức khỏe của Daria và Maria không có chuyển biến tích cực, nên được gia đình đưa lên một bệnh viện ở thủ đô Moscow để điều trị tích cực. Chị em Ledeneva bị truyền thông Nga ví như "xác sống" sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Moscow vì tình trạng giảm cân quá nghiêm trọng. Hai chị em Ledeneva phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho biết tình trạng khi đó của họ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí tim họ có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Đã có lúc các bác sĩ gần như đã tuyệt vọng và chỉ có thể có gắng duy trì nhịp đập cho cặp song sinh. Thế rồi thần may mắn cũng mỉm cười với Daria và Maria, tình trạng của họ dần biến chuyển tốt và cuối cùng cũng hồi phục. Sau khi được xuất viện, cặp chị em đã được mời đến tham gia chương trình truyền hình "Stars are Aligned" trên kênh NTV. Họ đã rất hối hận vì ngây thơ nghe theo những lời khuyên vô lý của công ty đào tạo người mẫu. 2 năm sau "cuộc chiến giành giật sự sống", Daria và Maria hiện đã lấy lại được vóc dáng cân đối, không còn chứng biếng ăn và đặc biệt họ đã biết cách để có một cơ thể khỏe đẹp đúng nghĩa. Hai chị em giờ đã lấy lại phong độ thời trang và trở thành những người mẫu có tiếng ở Nga. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.

Hai chị em song sinh Daria Ledeneva và Maria Ledeneva (16 tuổi) sống tại Lipetsk, phía tây vùng Lipetsk Oblast của Nga vốn là những cô bé vô cùng xinh xắn với khuôn mặt đáng yêu như búp bê và thân hình khá cân đối. Cả 2 cô bé đều nặng 48kg và chiều cao vượt trội hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Cũng vì lẽ đó mà cặp chị em đã sớm được các công ty người mẫu để mắt đến. Đều chung ước mơ trở thành người mẫu nổi tiếng, hai chị em Ledeneva quyết định tham gia lớp đào tạo người mẫu ở Lipetsk. Tuy nhiên, thay vì chỉ dẫn cho 2 cô bé cách ăn uống đúng mực để có vóc dáng cân đối thì giáo viên tại công ty này lại khuyên hai chị em phải giảm cân hơn nữa để "xương gò má lộ ra mới đẹp". Luôn theo đuổi sự hoàn hảo nên Daria và Maria quyết tâm giảm cân để trở nên xinh đẹp hơn nữa. Họ sẵn sàng nhịn ăn và ép cân thật nhanh, rồi dần dần mắc chứng biếng ăn từ lúc nào không hay, cơ thể thì xanh xao, gầy gò, yếu ớt. Thế rồi tại buổi trình diễn thời trang vào năm 2018, Daria và Maria đột nhiên ngất trên sàn diễn. Tại bệnh viện, cặp chị em được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng và tình trạng rất nguy kịch. Daria nghiêm trọng hơn khi còn rơi vào hôn mê. 3 ngày sau đó, cô bé tỉnh lại và cả 2 chị em được xuất viện về nhà. Tuy nhiên sau 1 tháng, tình trạng sức khỏe của Daria và Maria không có chuyển biến tích cực, nên được gia đình đưa lên một bệnh viện ở thủ đô Moscow để điều trị tích cực. Chị em Ledeneva bị truyền thông Nga ví như "xác sống" sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Moscow vì tình trạng giảm cân quá nghiêm trọng . Hai chị em Ledeneva phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho biết tình trạng khi đó của họ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí tim họ có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Đã có lúc các bác sĩ gần như đã tuyệt vọng và chỉ có thể có gắng duy trì nhịp đập cho cặp song sinh. Thế rồi thần may mắn cũng mỉm cười với Daria và Maria, tình trạng của họ dần biến chuyển tốt và cuối cùng cũng hồi phục. Sau khi được xuất viện, cặp chị em đã được mời đến tham gia chương trình truyền hình "Stars are Aligned" trên kênh NTV. Họ đã rất hối hận vì ngây thơ nghe theo những lời khuyên vô lý của công ty đào tạo người mẫu. 2 năm sau "cuộc chiến giành giật sự sống", Daria và Maria hiện đã lấy lại được vóc dáng cân đối, không còn chứng biếng ăn và đặc biệt họ đã biết cách để có một cơ thể khỏe đẹp đúng nghĩa. Hai chị em giờ đã lấy lại phong độ thời trang và trở thành những người mẫu có tiếng ở Nga. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video " Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn: VTV24.