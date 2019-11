Cao lỏng Vượng khí bao nhiêu lần bị Cục An toàn cảnh báo, dấu hiệu lừa dối NTD?

Liên tục cảnh báo

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, thời gian vừa qua trên các trang website vuongkhi.com và nuoiconkheo.vn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao lỏng Vượng Khí sai quy định của pháp luật về quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Trong quá trình Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, cơ quan này khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao lỏng Vượng Khí trên các trang website/internet vuongkhi.com và nuoiconkheo.vn.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên thông tin quảng cáo nhãn hàng này bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo xấu.

Trước đó, hồi tháng 3/2019, Cục An toàn thực phẩm cũng đã đưa ra cảnh báo đối với người tiêu dùng khi mua Cao lỏng Vượng khí qua một số trang web. Cụ thể, theo nội dung thông báo của Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua, trên website: www.facebook.com/caolongvuongkhi có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao lỏng Vượng khí vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Tại thời điểm đó, Cục An toàn thực phẩm cũng ra khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao lỏng Vượng khí bị cảnh báo trên trang website/internet nêu trên, trong khi Cục đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

Được biết sản phẩm Cao lỏng Vượng khí do Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam (địa chỉ: Thôn An Lãng, Xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Trong cả hai lần Cục An toàn thực phẩm cảnh báo xấu về nội dung quảng cáo sản phẩm trên các website, Cục đã mời Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam lên làm việc.

Tuy nhiên đại diện công ty khẳng định sản phẩm TPBVSK Cao lỏng Vượng khí đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh trên vuongkhi.com, nuoiconkheo.vn và tài khoản mạng xã hội facebook.com/caolongvuongkhi không phải do Công ty Cổ phần Phúc An Việt Nam thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo sản phẩm Cao lỏng Vượng Khí vi phạm quy định được quảng cáo trên các website này, và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Ngang nhiên quảng cáo nổ công dụng, lừa người tiêu dùng?

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trên các website và trang mạng xã hội này, nhãn hàng Cao lỏng Vượng khí được quảng cáo “nổ” công dụng như thuốc chữa bệnh. Cụ thể, trên tài khoản mạng xã hội facebook.com/caolongvuongkhi, sản phẩm được quảng cáo công dụng “chữa dứt điểm viêm phế quản – phổi, viêm mũi – họng”, “tác dụng nhanh nhạy gấp 100 lần siro thông thường”, “điều trị tận gốc mầm bệnh”,…